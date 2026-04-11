Rhône : 1000 poules vendues pour être sauvées de l'abattoir

À Thizy-les-Bourgs dans le Rhône, l'association Poules pour Tous met en vente 1000 poules à tout petit prix pour leur éviter une mort certaine à l'abattoir.

Une opération de secours de la dernière chance. Le samedi 18 avril, un lot de 1000 poules pondeuses sera mises en vente à Thizy-les-Bourgs dans le Rhône, rapportent nos confrères du Progrès. L'objectif ? Les sauver de l'abattoir. Organisée par l'association Poule pour tous, la vente se déroulera de 14h à 15h30 sur le parking du Bricomarché. Chacune des poules sera vendue à 7 euros l'unité, avec réservation obligatoire par téléphone ou sur le site de l’association, créé en 2017.

Lire aussi : Rhône : des poules en vente à trois euros pour les sauver de l'abattoir

"Chaque année, 50 millions de poules pondeuses sont abattues en France, souvent après seulement 18 mois de vie, explique l’association Poule pour Tous. Pourtant, elles peuvent continuer à pondre jusqu’à 1 000 œufs sur trois à quatre ans."

De l'herbe et de la liberté

"Elles ont passé toute leur vie en élevage. Sans famille dans les prochains jours, elles partiront à l’abattoir. En accueillir 2 ou 3, c’est leur offrir un peu d’herbe, de lumière et de liberté", continue l'association.

Une autre vente aura également lieu le même jour dans la Loire, à Montbrison, entre 10h et 12h.





