Faits divers
Photo d’illustration. © MAXPPP

Confluence : un tramway percute un piéton

  • par Louise Ginies

    • Ce vendredi 10 avril dans l'après-midi, un tramway a percuté un piéton au niveau du centre commercial Confluence, ont rapporté nos confrères du Progrès.

    Plus de peur que de mal. Ce vendredi 10 avril aux alentours de 15h15, un tramway a percuté un piéton à hauteur du centre commercial Confluence et de l’arrêt Hôtel de Région - Montrochet dans le 2e arrondissement de Lyon. Selon les informations du Progrès, les circonstances de l'accident restent à éclaircir, mais la collision n'a miraculeusement pas fait de blessé grave, la victime ayant été transportée vers l'hôpital le plus proche en état d'urgence relative.

    Lire aussi : Lyon : un blessé dans un accident entre une voiture et un tramway

    En conséquence, la ligne de tramway T1 s'est retrouvée perturbée pendant quelques heures, et n'a circulé qu'entre IUT Feyssine et Quai Claude-Bernard. Le trafic a finalement repris vers 16h.

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