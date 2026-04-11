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Isère : mordu par un serpent, il est héliporté dans un état grave

  • par Louise Ginies

    • Un randonneur américain a été mordu par un serpent dans le Vercors ce mercredi 8 avril. D'après les informations du Dauphiné Libéré, il a été héliporté dans un état grave.

    Une balade à haut-risque. Alors qu'il randonnait dans les alentours de Veurey-Voroise (Isère) ce mercredi 8 avril, un Américain a été mordu par un serpent dans l'après-midi, rapportent nos confrères du Dauphiné Libéré. Rapidement après la morsure du reptile, l'état du randonneur âgé de 37 ans s'est dégradé. Une fois sur place, les secours ont retrouvé la victime inconsciente. Il a été évacué  évacué de toute urgence au CHU Grenoble Alpes.

    Lire aussi : Lyon : un serpent en liberté trouvé dans un jardin public de la Croix-Rousse

    D'après la Compagnie Républicaine de Sécurité des Alpes présente sur place, l’espèce précise du reptile, apparemment de couleur rouge et noir, n’a pas été identifiée. Il pourrait toutefois s'agir d’une vipère aspic, dont certains spécimens sont rouges.

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