La CinéFabrique projette des courts-métrages de collégiens de la région lyonnaise

Anne Bisagni-Faure, rectrice de l’académie de Lyon, échange avec les élèves du collège Victor Schoelcher (9e arr.) avant la projection des courts-métrages.

Dans le cadre de la 10e édition du projet Éducation à l’image, les cours métrage de collégiens de la région lyonnaise ont été diffusés à la CinéFabrique.

Dans le cadre de la 10e édition du projet Éducation à l'image, 16 courts-métrages réalisés en lien avec six collèges de la région lyonnaise. 8 films ont été projetés ce mardi 26 mai à la CinéFabrique, située dans le 9e arrondissement de Lyon. Par cette initiative, l’école supérieure de cinéma s’inscrit dans un partenariat de longue durée avec des collèges d'éducation prioritaire REP et REP+ de la région.

Le projet Éducation à l'image s'inscrit plus largement dans l’opération "10 jours grand écran" portée par l'Académie de Lyon. Il consiste à présenter une alternative à l’usage non contrôlé des écrans et des réseaux sociaux à travers l’expérience cinématographique.

"Ce qui me plaît, c'est avant tout la transmission avec les collégiens"

Pour Florence Querité, médiatrice socio-culturelle à la CinéFabrique, cette expérience apporte aussi beaucoup aux étudiants de l’école de cinéma. Cela permet une certaine ouverture, un partage des connaissances. "Ce qui me plaît, c'est avant tout la transmission avec les collégiens lorsque l'on crée ces courts-métrages", confie Gaspard, étudiant de deuxième année à la CinéFabrique de Lyon.

Cet échange entre les écoles permet aux jeunes de découvrir les différents métiers du cinéma, de manière concrète et active. Le projet se tient sur deux semaines. L'une durant laquelle les étudiants de l’école de cinéma apprennent aux collégiens à manier le matériel (caméras, la perche son ou encore à écrire un scénario). Tandis que la seconde est dédiée au tournage des scènes pour le court-métrage. Marion, étudiante en deuxième année à la CinéFabrique confie avoir observé "un jeune qui a vraiment changé au cours de la semaine." "Ils prennent du plaisir c’est agréable à voir", ajoute-t-elle.

Une immersion encore plus poussée

Abdelaziz, élève de 4e en section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) au collège Victor Schoelcher (9e arr.), se dit "très fier de ce qu’ils ont fait." Les élèves ont ainsi dû lier plaisir et exigence. Certaines scènes ont pu être amusantes à tourner, notamment celles avec des accessoires, expliquent les élèves. Perruques ou encore faux billets étaient aussi de la partie. Course poursuite, braquage, concours de danse ou encore urbex, les scénarios variaient. L’implication des collégiens se ressent dans le jeu d’acteur, les différents plans de caméra ou encore les différentes ambiances lumineuses.

Enseignante au collège Victor Schoelcher, Sylvie Bernard aimerait que les élèves puissent faire le montage des courts-métrages : "Par exemple, donner à trois groupes les mêmes rushs pour voir les trois résultats finaux différents. Ce serait aussi un bon moyen de prévention face à la manipulation des images sur Internet", assure l'enseignante.

Amener les élèves au grand écran

L’objectif est de faire connaître, et si possible aimer, les métiers du cinéma à ces jeunes élèves. "C’est une manière de vous découvrir vous-mêmes, de découvrir vos talents", partage ce mardi la rectrice de l'Académie de Lyon, Anne Bisagni-Faure aux élèves présents.

La suite des courts-métrages sera projetée le 1er juin prochain.

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