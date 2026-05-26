A l'occasion de "Tous au restaurant", les Lyonnais pourront profiter de tables d'exception à moitié-prix du 1er au 14 juin.

Les réservations pour "Tous au restaurant 2026" sont ouvertes sur la plateforme The Fork. Du 1er au 14 juin, plusieurs tables lyonnaises se prêteront au jeu et proposeront un menu offert pour tout menu acheté dans leur restaurant.

Pour profiter de l'offre, les intéressés sont invités à réserver une table via la plateforme "The Fork", en cliquant sur l'option "Tous au restaurant". Le second menu sera alors déduit lors du passage au comptoir.

Pour l'occasion, plusieurs tables lyonnaises, dont certaines étoilées, se prêtent au jeu. Parmi elles, le bistrot Tetedoie (5e arr.), L'établi (2e arr.), ou encore, les Trois Dômes (2e arr.).

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