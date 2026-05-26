Près de Lyon : huit blessés sur l'A43 à la suite d'un carambolage

Deux accidents impliquant huit véhicules se sont produits ce mardi 26 mai sur l’A43 à hauteur de Villefontaine (Isère). Huit personnes ont été blessées et prises en charge par les secours.

Les faits se sont déroulés ce mardi 26 mai aux alentours de 8 h 15. Sur l'A43, au niveau de Villefontaine (Isère), un accident impliquant quatre véhicules a fait quatre blessés rapporte le Dauphiné-Libéré. Les sapeurs-pompiers et les gendarmes autoroutiers sont intervenus sur les lieux.

Pourtant, ce léger carambolage a provoqué d'important bouchons sur l'autoroute, causant un second accident entre quatre autres véhicules. Blessés, une mère et son enfant ont été pris en charge par les secours. Au total, huit personnes ont été blessées.