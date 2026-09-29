Octobre rose à Roanne : une nouvelle opération "Salon de coiffure solidaire"

La façade de la préfecture de la Loire illuminée aux couleurs d’octobre rose.

L’opération "Salon de coiffure solidaire" de la préfecture de la Loire s'installe à Roanne. Lundi 5 octobre, des coupes et des dons de cheveux y seront proposés au profit de la Ligue contre le cancer, à l'occasion d'Octobre rose. Réservation obligatoire.

Le lundi 5 octobre, la sous-préfecture de Roanne, au 2 rue Anatole-France, troquera ses bureaux contre des fauteuils de coiffeur. Le salon accueillera les agents comme le grand public : femmes, hommes et enfants sont attendus. Si l'affluence le justifie, des créneaux supplémentaires pourront s'ouvrir entre 15 h et 16 h. Une mobilisation organisée par la préfecture de la Loire.

Aux ciseaux, de jeunes professionnels titulaires du CAP, encadrés par l'association Loire Artistique Coiffure, qui les prépare aux concours nationaux. Les mèches coupées seront confiées à l'association Les Cheveux du Cœur, qui fabrique des perruques en cheveux naturels pour des personnes malades. Quant aux recettes, elles seront reversées à 100 % au Comité de la Loire de la Ligue contre le cancer.

Dix ou vingt euros minimum, sur rendez-vous

Chaque rendez-vous dure 30 minutes et se décline en deux formules. Le don de cheveux, à 10 euros minimum, suppose de céder des mèches naturelles, non colorées, d'au moins 20 cm. La coupe solidaire, à 20 euros minimum, est une coupe classique ouverte à tous. Les personnes qui détiennent déjà des mèches conformes peuvent simplement les déposer sur place, sans rendez-vous.

La réservation est obligatoire, par courriel à partenariats@loire.gouv.fr. Dans le hall, la Ligue contre le cancer tiendra en outre un stand d'information en accès libre, où il sera possible d'échanger avec les bénévoles ou de faire un don sans passer par le fauteuil.

Une première édition à Saint-Étienne

Le principe avait déjà été testé le 2 février à Saint-Étienne, à l'approche de la Journée mondiale contre le cancer, avec trois coiffeurs mobilisés. Selon le bilan des services de l'État, un peu plus de 25 personnes avaient participé, en offrant des cheveux ou en se faisant coiffer. La vidéo de l'opération, relayée par le ministère de l'Intérieur, aurait dépassé 300 000 vues sur les réseaux sociaux : de quoi encourager une seconde édition.

L'enjeu est concret. La préfecture rappelle qu'une perruque de classe 2, contenant au moins 30 % de cheveux naturels, est remboursée 250 euros, pour un prix public plafonné à 700 euros. Le reste à charge peut donc atteindre 450 euros, hors complémentaire.

Dans le sillage d'Octobre rose

L'événement s'inscrit dans la 33e édition d'Octobre rose, qui court du 1er au 31 octobre. Selon l'Institut national du cancer, 61 214 nouveaux cas de cancer du sein ont été estimés en 2023 en France métropolitaine. Le dépistage organisé s'adresse aux femmes de 50 à 74 ans, invitées tous les deux ans, la mammographie étant prise en charge à 100 %.

Pour celles et ceux qui ne pourront pas venir le 5 octobre, un autre rendez-vous est fixé le dimanche 25 octobre, de 9 h 30 à 17 h, au Domaine de Villeroy, à Champdieu, pour la 3e édition de l'événement Les Cheveux du Cœur.

En pratique : lundi 5 octobre, 10 h-12 h et 13 h-15 h, sous-préfecture de Roanne, 2 rue Anatole-France. Réservation : partenariats@loire.gouv.fr.

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