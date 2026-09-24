Open de Roanne : le tennis professionnel revient à la Halle Vacheresse

Du 11 au 18 octobre, l’Open Auvergne-Rhône-Alpes de Roanne retrouvera la Halle André-Vacheresse. Pour cette nouvelle édition, le tournoi ATP Challenger 100 réunira 32 joueurs dans le tableau principal et devrait attirer plus de 20 000 spectateurs. Une semaine durant, Roanne accueillera ainsi une nouvelle fois le tennis professionnel international, avec un tournoi pensé pour rester accessible au public.

Le rendez-vous est désormais installé dans le calendrier automnal roannais. L’Open Auvergne-Rhône-Alpes de Roanne se déroulera cette année du dimanche 11 au dimanche 18 octobre, à la Halle André-Vacheresse, rue des Vernes. Le tournoi est organisé par TV Sport Events, avec le soutien de la Chorale de Roanne, et placé sous la direction de l’ancien joueur français Sébastien Grosjean.

"Le public de la région Auvergne-Rhône-Alpes aura l'opportunité d’assister à une confrontation historique réunissant les trois derniers lauréats de l'épreuve : le Français Hugo Gaston (97e ATP), sacré en 2022, son compatriote Benjamin Bonzi (90e ATP), vainqueur en 2024, et le tenant du titre finlandais Otto Virtanen (103e ATP), couronné en 2025. Tous trois mèneront les débats au cœur d'un tableau d'une intensité remarquable" explique l'organisateur du tournoi.

Sur le plan sportif, l’épreuve appartient à la catégorie ATP Challenger 100, le deuxième échelon du tennis professionnel masculin derrière le circuit ATP. L’ATP confirme Roanne au calendrier 2026, sur surface dure et en salle, avec un tableau de 32 joueurs en simple et 16 équipes en double. Le vainqueur du simple empochera 100 points ATP, un capital important dans une saison où chaque point peut peser dans la progression au classement.

La dotation officielle correspondant à un Challenger 100 en 2026 s’élève à 160 680 euros. Cette enveloppe place le tournoi roannais dans une catégorie où peuvent se côtoyer des joueurs déjà bien installés sur le circuit et des espoirs cherchant à franchir un nouveau palier.

Le format permet aussi de comprendre l’enjeu de la semaine. Le tableau final du simple compte 32 joueurs : une majorité accède directement au tournoi en fonction de son classement ATP, tandis que d’autres doivent passer par les qualifications ou bénéficient d’une invitation. Le double réunit, lui, 16 paires. Les qualifications constituent donc une première porte d’entrée vers le tableau principal pour les joueurs moins bien classés.

Une Halle Vacheresse transformée pour le tennis

L’originalité du rendez-vous tient aussi à son décor. Habituée aux rencontres de basket de la Chorale de Roanne, la Halle André-Vacheresse change de configuration pour accueillir le court central et les spectateurs. Le tournoi revendique ainsi une proximité particulière avec les joueurs, loin de l’environnement parfois plus monumental des grandes compétitions internationales.

L’édition 2025 a illustré cette formule. Le Finlandais Otto Virtanen s’était imposé en finale face au Français Hugo Gaston, au terme d’une rencontre en trois sets. Le tournoi avait également accueilli plusieurs joueurs de premier plan du circuit Challenger.

Pour 2026, les organisateurs annoncent plus de 20 000 spectateurs attendus sur l’ensemble de la semaine. Le chiffre constitue un objectif de fréquentation et non un bilan.

L’organisation entend également conserver une politique tarifaire accessible. Les places sont annoncées à 5 euros pour la journée des qualifications, puis à 8 euros du lundi au mercredi, 15 euros les jeudi et vendredi et 20 euros durant le week-end. Les licenciés de la Fédération française de tennis bénéficient de tarifs réduits, respectivement de 5, 6, 12 et 16 euros selon les journées. Un pass couvrant le tournoi est proposé à 70 euros, contre 55 euros pour les licenciés.

Le calendrier officiel de l’ATP situe l’épreuve du 12 au 18 octobre, tandis que la communication locale présente l’événement du 11 au 18 octobre, le dimanche 11 correspondant au début des qualifications. Cette différence de présentation s’explique donc par le fait que la semaine publique du tournoi commence avec les qualifications avant le début du tableau principal.

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