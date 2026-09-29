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Le château de Grignan dans la Drôme est en lice pour la finale du Monument préféré des français (Crédit : Loic Julien @Chateaux-de-la-Drome

Drôme : le château de Grignan célèbre les mots pour le dernier week-end de l’Année Sévigné

  • par LR

    • Les 3 et 4 octobre, le château de Grignan clôturera l’Année Sévigné avec un week-end consacré aux mots, entre théâtre, slam, lectures et jeux.

    Après une année de célébrations autour des 400 ans de la naissance de Madame de Sévigné, le château de Grignan s’apprête à refermer l’Année Sévigné avec un dernier grand week-end consacré aux mots et aux lettres. Samedi 3 et dimanche 4 octobre, de 10h à 18h, les visiteurs pourront profiter d’une programmation mêlant théâtre, lectures, slam, jeux et improvisations.

    Dans les salles du château, les joutes verbales des « Excités » feront dialoguer le langage du XVIIe siècle avec celui d’aujourd’hui. Les Murmures de l’Onde proposeront de leur côté des performances de poésie slamée, tandis que des lettres de Madame de Sévigné seront mises en voix par une comédienne et une conteuse.

    Le public pourra également retrouver la marquise et son fils Charles dans une pièce proposée par La Ruelle – Ciel en Soi, avant de participer au « Burger Marquizz », un jeu décalé autour de l’univers de l’écrivaine. Des ateliers participatifs permettront aussi aux visiteurs de prendre la parole devant le micro de La Radio du cinéma.

    À l’extérieur, plusieurs jeux anciens, dont le croquet et le jeu de l’oie, seront accessibles librement. Un petit théâtre de verdure permettra également de s’essayer aux grandes tirades classiques. Ce week-end sera enfin l’occasion de découvrir les films d’animation réalisés dans le cadre du concours « Correspondances animées », organisé par le Département de la Drôme. Ces créations s’appuient sur des lettres lauréates et des photographies issues des Archives départementales. Les réalisateurs seront présents samedi après-midi.

    Les animations sont comprises dans le billet de visite libre du château. L’entrée coûte 10 euros en plein tarif et 8 euros en tarif réduit. L’accès est gratuit pour les moins de 12 ans.

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