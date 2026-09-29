Actualité
gendarme
Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Près de Lyon : des établissements scolaires confinés suite à une fausse rumeur sur un homme armé à proximité

  • par Corentin Lucas

    • Des établissements scolaires de Condrieu ont été confinés ce lundi 28 septembre après la diffusion d’une vidéo montrant un homme armé dans la rue… d’un autre village.

    Une fausse alerte a provoqué un moment de panique dans la commune de Condrieu, au sud de Lyon, ce lundi 28 septembre. Une vidéo montrant un individu armé dans la rue, aperçu à proximité d’un établissement scolaire, a circulé sur les réseaux sociaux. Problème, des signalements ont affirmé que les faits se produisaient à Condrieu.

    Face à ce signalement, les gendarmes ont préféré prendre leurs précautions. Plusieurs établissements scolaires de la commune ont donc été confinés entre 16h15 et 16h30, le temps de vérifier, et plusieurs militaires ont été déployés selon les informations du Progrès.

    Les vérifications ont finalement permis d’établir que la vidéo n’avait pas été tournée à Condrieu et qu’il s’agissait d’une rumeur. Les établissements scolaires ont donc été confinés.

    Lire aussi : Rhône : contrôlé à 135 km/h dans un village un volant d'un puissant SUV, son permis retenu

    à lire également
    Drôme : le château de Grignan célèbre les mots pour le dernier week-end de l’Année Sévigné

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Drôme : le château de Grignan célèbre les mots pour le dernier week-end de l’Année Sévigné 14:40
    gendarme
    Près de Lyon : des établissements scolaires confinés suite à une fausse rumeur sur un homme armé à proximité 14:05
    Ain : un exercice de gestion de crise réalisé à la centrale du Bugey ce mercredi 13:38
    Idir Boumertit, nouveau maire de Vénissieux.
    La justice annule les élections municipales à Vénissieux, celles de Vaulx-en-Velin et Saint-Fons menacées 13:09
    Rentrée culturelle : humour, magie et vertige  à l’Atrium de Tassin 12:59
    d'heure en heure
    Concert à l'Auditorium : le cas Zelenka 12:20
    Lyon : un bar lounge du 2e arrondissement fermé deux mois par la préfecture 12:05
    Miossec : Tonnerre de Brest 12:04
    En quête de relance, Tolix ouvre un showroom parisien 11:32
    Baignade à Confluence : Sarselli maintient le suspense et tacle Doucet 10:52
    Hausse des prix des carburants : les transporteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes alertent le préfet sur les difficultés financières des entreprises 10:15
    Critique : “True West” aux Célestins, l’Amérique aux deux visages 09:46
    Un site de production de l'entreprise Nicomatic © DR
    Haute-Savoie : 50 ans et un nouveau site de production pour Nicomatic 09:35
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut