Près de Lyon : des établissements scolaires confinés suite à une fausse rumeur sur un homme armé à proximité

Des établissements scolaires de Condrieu ont été confinés ce lundi 28 septembre après la diffusion d’une vidéo montrant un homme armé dans la rue… d’un autre village.

Une fausse alerte a provoqué un moment de panique dans la commune de Condrieu, au sud de Lyon, ce lundi 28 septembre. Une vidéo montrant un individu armé dans la rue, aperçu à proximité d’un établissement scolaire, a circulé sur les réseaux sociaux. Problème, des signalements ont affirmé que les faits se produisaient à Condrieu.

Face à ce signalement, les gendarmes ont préféré prendre leurs précautions. Plusieurs établissements scolaires de la commune ont donc été confinés entre 16h15 et 16h30, le temps de vérifier, et plusieurs militaires ont été déployés selon les informations du Progrès.

Les vérifications ont finalement permis d’établir que la vidéo n’avait pas été tournée à Condrieu et qu’il s’agissait d’une rumeur. Les établissements scolaires ont donc été confinés.

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