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Octobre rose

Ces chercheurs lyonnais travaillent sur les cancers du sein les plus agressifs

  • par La Rédaction

    • À l’occasion d’Octobre Rose, la Fondation ARC met en lumière les travaux d’une équipe lyonnaise consacrés au cancer du sein triple négatif, l’une des formes les plus agressives de la maladie.

    À Lyon, des chercheurs tentent de mieux comprendre pourquoi certains cancers du sein résistent aux traitements. À l’occasion d’Octobre Rose, la Fondation ARC met en avant le projet INSPIRE, mené au Centre de recherche en cancérologie de Lyon (CRCL) par le Dr Léo Laoubi, au sein de l’équipe du Dr Christophe Caux.

    Le projet porte sur le cancer du sein triple négatif, qui représente environ 15 % des cancers du sein et figure parmi les formes les plus agressives de la maladie. Environ une patiente sur trois ne répondrait pas suffisamment à la chimiothérapie et à l’immunothérapie avant la chirurgie.

    Les chercheurs étudient les altérations génétiques des tumeurs ainsi que l’organisation des cellules immunitaires autour des cellules cancéreuses. Leur objectif est d’identifier des biomarqueurs permettant de prédire la réponse aux traitements et de mieux comprendre les mécanismes de résistance. Soutenu par la Fondation ARC, le projet a obtenu 550 000 euros sur trois ans. À Lyon, la fondation a financé huit projets sur les cancers du sein entre 2021 et 2025, pour près d’un million d’euros.

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