Les places pour la cérémonie de remise du Prix Lumière à Joel et Ethan Coen seront mises en vente ce mercredi 30 septembre à 14h30.

La billetterie pour la cérémonie de remise du Prix Lumière aux frères Coen ouvre ce mercredi 30 septembre à 14h30, sur le site Internet du Festival Lumière. Joel et Ethan Coen recevront leur prix le vendredi 16 octobre à 19h45, dans l’Amphithéâtre du Centre de Congrès (Lyon 6e), en présence de nombreux invités. La cérémonie prendra la forme d’une soirée hommage mêlant musique et images.

Les deux cinéastes américains ont été choisis pour leur contribution au cinéma, marquée par des œuvres comme Fargo, The Big Lebowski ou encore Ave César !. Ils remporté la Palme d’or au Festival de Cannes en 1991 pour Barton Fink.

Après la cérémonie, le public pourra assister à la projection de Inside Llewyn Davis, réalisé par Joel et Ethan Coen en 2013, avec Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman et Justin Timberlake. Le film avait reçu le Grand Prix du Jury au Festival de Cannes.

Le 18e Festival Lumière se déroulera du samedi 10 au dimanche 18 octobre. Rappelons que l'an passé, le réalisateur Michael Mann était à la même place que les frères Coen, puisqu'il avait obtenu, lui aussi, le Prix Lumière.

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