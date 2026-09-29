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Andrew « Andy » Shirlaw est porté disparu en France depuis près d’une semaine.

Un Britannique de 65 ans, porté disparu en France, pourrait avoir pris la direction de Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Andrew "Andy" Shirlaw, Britannique de 65 ans, est porté disparu en France depuis le 24 septembre. Après un passage à Paris, il devait prendre la direction de Lyon.

    Un Britannique de 65 ans, nommé Andrew Shirlaw, et surnommé "Andy" par ses proches, est porté disparu en France depuis plus d’une semaine. Arrivé en France le 18 septembre, le sexagénaire, qui réside à Londres, séjournait à Paris. Il a passé la journée du 23 septembre dans la capitale avant de revenir tard dans la soirée à l’hôtel Akena de Pierrelaye, dans le Val-d’Oise.

    Le lendemain, jeudi 24 septembre, il a quitté l’établissement très tôt le matin. Avant son départ, il aurait indiqué au personnel qu’il comptait s’arrêter dans un musée consacré à la photographie, avant de poursuivre son trajet en direction de Lyon. Mais selon ses proches, impossible de savoir s’il s’est bien rendu dans ce musée et s’il a ensuite rejoint le Rhône.

    Un appel à témoins lancé

    Andrew Shirlaw mesure 1,83 m et est décrit comme très mince. Il porte régulièrement des lunettes transparentes, des chemises à motifs, des shorts et des sandales. Il peut être équipé d’un appareil auditif et parle couramment français, avec un accent anglais. Il est décrit par ses proches comme une personne très sociable, susceptible d’engager facilement la conversation avec des inconnus.

    Toute personne qui aurait vu Andrew Shirlaw, lui aurait parlé ou disposerait d’informations à son sujet est invitée à contacter la police locale. Il est également possible de transmettre des informations directement à sa fille, Gabriella Payne, via son compte Instagram.

    Lire aussi : Près de Lyon : des établissements scolaires confinés suite à une fausse rumeur sur un homme armé à proximité

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