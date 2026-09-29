La chanteuse Adèle Castillon lance un appel à candidature pour trouver sa première partie au Transbordeur

Adèle Castillon se produira au Transbordeur, à Villeurbanne, le 25 mars prochain. À cette occasion, la chanteuse recherche une artiste féminine pour assurer la première partie de son concert.

C’est un concours qui pourrait sérieusement lancer une carrière. Pour sa prochaine tournée, Adèle Castillon souhaite donner l’opportunité à des artistes féminines de se produire lors de ses premières parties. Parmi les dates concernées figure celle du 25 mars au Transbordeur, à Villeurbanne. Une artiste issue de la scène locale pourra ouvrir le concert de la chanteuse.

Un concours ouvert à plusieurs styles musicaux

Chanteuses, rappeuses, DJ ou encore musiciennes… Le concours est ouvert aux artistes féminines amatrices en voie de professionnalisation, sans restriction de style musical. L’objectif affiché par le Crédit Mutuel, organisateur de cette recherche via sa plateforme RIFFX, est d’"encourager une meilleure représentation des femmes sur le devant de la scène" et de mettre en lumière des talents locaux.

Au total, quinze artistes seront retenues pour accompagner la tournée d’Adèle Castillon. Pour cela, il faut d’abord passer un casting en ligne, disponible sur le site RIFFX. La première se produira dès le 9 janvier prochain à Reims, date du lancement de la tournée. Pour participer, les candidates doivent déposer leur candidature en ligne sur la plateforme RIFFX avant le 5 novembre. Les artistes sélectionnées seront contactées à partir de la mi-décembre. À Villeurbanne, son concert est programmé le 25 mars au Transbordeur. La billetterie est toujours ouverte, avec des places proposées à un peu plus de 35 euros.

Connue notamment pour Amour plastique, réalisé avec le groupe Videoclub, puis pour des titres comme Impala et Ce soir, Adèle Castillon poursuit son parcours solo. Elle a récemment dévoilé Été avec toi, premier extrait de son prochain album, prévu pour le mois de novembre.

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