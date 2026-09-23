À Lyon, le Sytral lance un bus rose pour sensibiliser aux dangers autour des transports en commun

À partir de ce mercredi 23 septembre, Sytral Mobilités déploie à Lyon une nouvelle campagne de prévention sur l’ensemble du réseau TCL. Un bus rose, très visible, circulera sur la Presqu’île pendant plusieurs semaines.

Un bus rose va sillonner les rues de Lyon pour attirer l’attention. À partir de ce mercredi 23 septembre, Sytral Mobilités déploie une nouvelle campagne de prévention sur le réseau TCL, baptisée "Et comme ça, on a votre attention ?". L’objectif est de sensibiliser aux risques liés à la circulation des bus et des tramways. Cette campagne nationale, conçue par Keolis et soutenue par la Sécurité routière, s’intéresse aux angles morts, aux distances de freinage, aux distractions et aux franchissements de trajectoire des tramways.

Un bus entièrement peint en rose, accompagné d’une fourrure de la même couleur à l’avant, circulera pendant trois à quatre semaines sur la Presqu’île, d’abord sur la ligne 31, entre Perrache et la gare de Vaise, en passant par les quais. Des visuels seront également déployés sur les autres supports de communication du réseau.

Plusieurs visuels de ce même type seront présents dans les bus, les tramways, mais également sur les panneaux d'affichage. @CL

Plus de 600 événements recensés sur les réseaux bus et tram

Derrière cette campagne, Sytral Mobilités met en avant des chiffres d’accidentologie. En 2026, environ 400 événements ont été recensés sur le réseau de bus, un chiffre très légèrement en hausse par rapport à 2025. Sur le réseau tramway, plus de 200 événements ont été enregistrés, soit une hausse d’environ 20% par rapport à l’année précédente. Pour Gilles Gascon, vice-président de la Métropole de Lyon chargé notamment des mobilités et des transports en commun, cela s’explique par l’augmentation du nombre de lignes TCL.

"À travers cette campagne, on essaie d’attirer l’attention, car plus de 50% des accidents sont causés par l’inattention", explique Stéphane Perraud, directeur de Keolis Bus Lyon. Selon lui, les accidents sont liés à des freinages d’urgence provoqués par des comportements à risque. "Nous sommes dans un milieu urbain, donc les véhicules des transports en commun font partie du paysage. Ceci dit, ils présentent des risques, puisque ce sont des véhicules lourds qui ont une longue distance de freinage. Il faut en prendre conscience, car un accident peut être dramatique, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur", poursuit-il.

Keolis, TCL, le Sytral et la Métropole de Lyon étaient représentés lors du lancement de la campagne. @CL

"Chacun a des droits sur l’espace public, mais chacun a des devoirs"

La campagne souhaite toucher tous les usagers de la voirie. "Notre vision de l’aménagement de l’espace public est de ne pas opposer les modes de déplacement", affirme Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités. "L’espace public appartient à tous. En revanche, il faut pouvoir sécuriser tout le monde en apaisant l’espace public et en faisant de la sensibilisation."

La présidente de la Métropole fait également le lien avec une campagne lancée par la collectivité depuis la rentrée, "Tous mobiles, tous responsables", consacrée plus largement aux comportements sur l’espace public. La campagne lyonnaise se veut "assez colorée et humoristique". "Chacun a des droits sur l’espace public, mais chacun a des devoirs. Il faut les respecter", résume Véronique Sarselli, qui a pu tester le poste de conduite d’un chauffeur de bus lors de la présentation.

« Il faut pouvoir sécuriser tout le monde sur l’espace public »



Véronique Sarselli lance la campagne de prévention des risques du Sytral dans la métropole de Lyon, avec, notamment, le déploiement d’un bus rose.#Lyon #bus #mobilités pic.twitter.com/8N2QqhXiuY — Lyon Capitale (@lyoncap) September 23, 2026

Au-delà de la communication, le Sytral indique agir au maximum pour poursuivre ses actions de prévention. Fin 2025, 620 bus du réseau TCL étaient équipés de caméras sur les rétroviseurs. "Les nouveaux conducteurs ont désormais des formations de plusieurs semaines sur ces situations, de manière à ce qu’ils puissent réagir de la meilleure des façons pour éviter un accident", conclut Gilles Gascon.

Si vous vous promenez dans le centre de Lyon, ne soyez pas surpris si vous tombez face à ce colosse rose. La panthère rose n’est pas de retour, il s’agit bien d’un bus.

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