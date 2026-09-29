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Image d’illustration. Crédit : Denis Charlet / AFP

Villeurbanne : un couple de personnes âgées frappé et séquestré, trois suspects en fuite

  • par LR

    • Un homme de 90 ans et une femme de 83 ans ont été séquestrés et frappés à leur domicile de Villeurbanne, lundi 28 septembre, pour 10 euros et une montre. Les suspects sont actuellement recherchés.

    Les faits se sont déroulés ce lundi 28 septembre, aux alentours de 17 heures. Alors qu’ils étaient à leur domicile, situé rue du 8 mai 1945, à Villeurbanne, deux personnes âgées ont été violemment agressées et séquestrées par trois individus.

    Selon les informations du Progrès, le trio de malfrats aurait frappé à la porte de l’appartement avant de faire irruption dans le domicile une fois la porte ouverte. Les trois suspects auraient alors ligoté l’homme, âgé de 90 ans, et la femme, de 83 ans, avec des câbles trouvés sur place. L’homme aurait eu le visage dissimulé par une serviette avant d’être frappé.

    Les trois suspects ont entièrement fouillé l’appartement avant de prendre la fuite avec leur maigre butin : 10 euros et une montre.

    Le couple pris en charge par les pompiers

    Très choqué, le couple a été pris en charge par les pompiers, sans qu’il ne soit transporté à l’hôpital. Les victimes présenteraient quelques plaies. L’homme aurait également eu une dent cassée.

    Une enquête a été ouverte par la police nationale pour vol aggravé avec séquestration. Les trois suspects sont activement recherchés par les forces de l’ordre.

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