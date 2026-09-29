Fourme, vins et corso : ce qui vous attend aux Journées de la Fourme à Montbrison

Les 3 et 4 octobre, Montbrison accueillera la 64e édition des Journées de la Fourme de Montbrison et des Côtes du Forez. Producteurs, vignerons, artisans et associations investiront le centre-ville autour des deux emblèmes gastronomiques du Forez. Dégustations, randonnées, démonstrations, marché, animations familiales et grand corso rythmeront ce rendez-vous, qui avait attiré environ 80 000 visiteurs en 2025.

Le coup d’envoi sera donné samedi matin. Les amateurs de marche pourront participer à la 40e Randonnée de la Fourme, avec plusieurs parcours pédestres de 8 à 46 kilomètres. Les cyclistes disposeront aussi de circuits sur route, en VTT ou en VTC. Marché hebdomadaire, braderie des commerçants et visite guidée du cœur historique compléteront le programme.

La fourme sera au centre des attentions. L’espace des fromages AOP, place Bouvier, permettra de découvrir l’appellation et d’autres productions régionales. Cette année, l’AOP Etivaz sera l’invitée d’honneur. Avenue d’Allard, les visiteurs retrouveront dégustations et ventes de fourme et de vins des Côtes du Forez, ainsi qu’une exposition de vaches laitières et des démonstrations. Virginie Dubois-Dhorne, championne du monde des fromagers en 2021, assurera notamment une démonstration culinaire le samedi.

Dimanche, le traditionnel corso constituera le principal temps fort. Treize chars sont annoncés. Le défilé partira à 14 heures de l’avenue Charles-de-Gaulle avant de gagner le centre-ville. Musiciens, danseurs et compagnies prolongeront ensuite l’animation sur la place de l’Hôtel-de-Ville.

Une filière fromagère à taille humaine

Derrière la fête, les Journées donnent aussi à voir une filière agricole diverse. La Fourme de Montbrison est produite dans une zone AOP de 32 communes. En 2025, 55 fermes fournissaient le lait et sept producteurs fabriquaient la fourme, dont quatre producteurs fermiers. La production a atteint 601 tonnes, dont 39 % au lait cru.

Le fromage possède des caractéristiques précises. Cylindrique, il mesure entre 17 et 21 centimètres de haut pour 11,5 à 14,5 centimètres de diamètre et pèse de 2,1 à 2,7 kilos. Son égouttage en chéneaux de bois d’épicéa contribue à sa croûte orangée. Après démoulage et piquage, l’affinage dure au minimum 28 jours. L’appellation, d’abord commune avec la Fourme d’Ambert, est devenue distincte en 2002, avant sa reconnaissance européenne comme AOP en 2009.

Les Côtes du Forez seront elles aussi mises en avant. L’AOC s’étend sur 17 communes et près de 150 hectares. Son cépage emblématique est le gamay Saint-Romain, cultivé sur des sols où se côtoient notamment granite et roches volcaniques. Le vignoble compte 11 vignerons indépendants et une coopérative, selon Loire Forez Agglomération.

Un rendez-vous devenu marqueur de l’automne

Créées en 1962, les Journées de la Fourme ont progressivement dépassé le seul cadre d’une manifestation gastronomique. En 2025, elles ont attiré environ 80 000 visiteurs. Pour cette 64e édition, le rendez-vous associera une nouvelle fois animations populaires et mise en valeur des producteurs, des savoir-faire et des produits locaux.

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