En Auvergne-Rhône-Alpes, 8 salariés sur 10 souhaitent évoluer professionnellement

Selon le baromètre 2026 d’Avenir Actifs réalisé avec l’Ifop, 79 % des salariés d’Auvergne-Rhône-Alpes envisagent une évolution professionnelle dans les deux prochaines années.

Le dispositif public Avenir Actifs a publié, avec l’aide de l’Ifop, le baromètre 2026 concernant l’évolution professionnelle. En Auvergne-Rhône-Alpes, celui-ci a été réalisé auprès de 400 salariés de la région. Les chiffres sont assez frappants, puisque 79 % d'entre eux envisagent une évolution professionnelle dans les deux prochaines années, soit huit salariés sur dix.

Pour autant, cela ne signifie pas forcément un départ. 56 % souhaitent une évolution au sein de leur entreprise. Parmi ces salariés, la connaissance de leur environnement de travail constitue la première motivation. L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle arrive au second plan.

À l’inverse, 34 % envisagent de changer d’employeur et seulement 10 % une sortie du salariat. Sur ce point, la rémunération arrive en tête des motivations, avec le manque de perspectives et l’ambiance de travail.

L’IA fait réfléchir

En Auvergne-Rhône-Alpes, un salarié sur deux estime que l’intelligence artificielle l’amène à réfléchir plus que jamais sur son parcours professionnel. Certains ont même déjà commencé à agir. En effet, 19 % des salariés ont engagé une évolution professionnelle par rapport à l’IA.

Pour accompagner ces réflexions, Avenir Actifs met en avant le dispositif Mon conseil en évolution professionnelle (Mon CEP). "Les salariés souhaitent évoluer en valorisant ce qu’ils ont déjà construit. Une évolution peut prendre de nombreuses formes : développer ses compétences, exercer de nouvelles missions, préparer une mobilité interne ou envisager progressivement une reconversion. Mon CEP leur permet de faire le point, de clarifier leurs priorités et de construire un projet sur mesure", explique Virginie Bocquet, directrice de projet Mon CEP – Avenir Actifs en Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour aider les actifs à passer de la réflexion à l’action, Avenir Actifs et l’Apec organisent du 5 au 16 octobre la 7e édition des Semaines de l’évolution professionnelle. Au total, 75 rendez-vous gratuits et en ligne seront proposés aux salariés, travailleurs indépendants et entreprises.

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