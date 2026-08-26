Le parc de Miribel-Jonage accueillera la 4e édition du Triathlon des Roses en octobre

Le Triathlon des Roses sera de retour au parc de Miribel-Jonage le 4 octobre. Organisé dans le cadre d’Octobre Rose, l’événement compte sensibiliser aux cancers du sein.

Le Triathlon des Roses revient à Lyon pour une quatrième édition, le dimanche 4 octobre. Organisé au parc de Miribel-Jonage par la Fondation ARC et le Lugdunum Triathlon, l’événement souhaite profiter d’Octobre Rose pour sensibiliser aux cancers du sein et récolter des fonds destinés à la recherche.

Les participants s’élanceront dans le lac de Miribel-Jonage avant de poursuivre avec une épreuve cycliste puis de la course à pied. Le parcours comprend 200 mètres de natation, 11 kilomètres de vélo et 2 kilomètres de course.

Une épreuve sportive ouverte dès 12 ans

Le Triathlon des Roses peut être réalisé individuellement, exclusivement par des femmes, ou en relais de deux à trois personnes (féminins ou mixtes). L’épreuve est accessible dès l’âge de 12 ans. Pour participer, les candidats doivent créer une page de collecte et réunir au minimum 150 euros de dons en individuel, ou 250 euros pour un relais. Ces dons sont déductibles d’impôt.

Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au mercredi 23 septembre. Les frais d’inscription s’élèvent à 17 euros. En 2025, les dons collectés lors du Triathlon des Roses ont notamment contribué au financement de plusieurs projets soutenus par la Fondation ARC.

Le rendez-vous est fixé de 8h à 16h30 sur le parking du Fontanil, à Vaulx-en-Velin.

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