À Lyon, la Mâchon'Week revient en octobre pour la cinquième édition

Du 11 au 18 octobre, la Mâchon’Week revient à Lyon pour sa cinquième édition. Plus de 80 rendez-vous seront proposés dans une cinquantaine d’établissements.

La gastronomie lyonnaise sera une nouvelle fois célébrée comme il se doit. Du 11 au 18 octobre, la Mâchon'Week aura lieu à Lyon et ses alentours. Au total, plus de 80 événements sont programmés pour rendre hommage au mâchon, ce casse-croûte emblématique et très représentatif de l'art de vivre lyonnais. Et dans une cinquantaine d'établissements tels que des restaurants, des bouchons, des caves ou encore des lieux culturels. Chaque journée débutera à 8h30 du matin.

Affiche de la Mâchon'Week. @CityCrunch

Un hommage à Paul Bocuse pour lancer la semaine

La Mâchon’Week débutera dimanche 11 octobre à la Brasserie Le Nord avec le "Mâchon des copains". À l’occasion du centenaire de la naissance de Paul Bocuse, 200 convives sont attendus. L’événement réunira les maisons Bocuse, Bobosse, la Mère Richard et Georges Dubœuf, avec des plats à partager, des produits emblématiques et de l’accordéon.

Autre temps fort, l’Apéro Tour des Halles, prévu les 15 et 16 octobre. Organisé par Praline & Rosette, il proposera un parcours en quatre étapes salées, accompagné de deux verres de vin, à travers les Halles de Lyon-Paul Bocuse. Chaque session sera limitée à 14 participants.

Un bouchon au Musée des Beaux-Arts

Vendredi 16 octobre, la gastronomie s’invitera au Musée des Beaux-Arts de Lyon. À la nuit tombée, 140 convives pourront participer à une soirée spéciale, mêlant visite, dégustation de vins et dîner. Le lendemain, samedi 17 octobre, le mâchon prendra possession de la rue avec la Mâchon’Street. Plusieurs établissements voisins proposeront un parcours gourmand pour inciter le public à passer d’une adresse à l’autre plutôt que de rester dans un seul restaurant.

La semaine s’achèvera dimanche 18 octobre avec deux mâchons organisés à La Commune et à La Bonne Gâche. De la cuisine, accompagnée de DJ sets. La semaine s'annonce donc très festive !

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