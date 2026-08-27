Orages, vent, pluie… La quasi-totalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 

Les vigilances se multiplient ce jeudi 27 août dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La Loire, l’Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont notamment en vigilance orange face aux orages prévus dans la journée.

La vigilance est de mise ce jeudi 27 août. Météo France place en effet la quasi-totalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance en raison des orages, du vent et de la pluie attendus au cours de la journée.

Les départements de l’Ain, du Rhône et de la Haute-Loire sont notamment placés en vigilance jaune pour orages, tandis que la Loire, l’Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont en vigilance orange.

Une vigilance jaune pour vent est également activée en Savoie, dans Isère, l’Ain, la Drôme, l’Ardèche et le Rhône. En raison des averses plus ou moins importantes attendues sur l’ouest de la région, la Loire, l’Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont donc placés en vigilance jaune pour pluie et inondations.