BV Sport pousse les murs pour produire davantage à Saint-Étienne

L’entreprise ligérienne BV Sport poursuit son développement. Spécialiste de la compression sportive, elle vient d’investir 1,5 million d’euros dans un nouvel atelier de production de 1 400 m² à Saint-Étienne.

Forte de son succès, la société ligérienne BV Sport, innovatrice dans les produits de compression et de contention, s’agrandit et vient tout juste d’annoncer un nouvel atelier de production dans le département, tout près du siège social de Saint-Etienne. 1 400 mètres carrés supplémentaires ont été construits pour la modique somme d’1,5 million d’euros, financée avec l’aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans ce nouveau site, seize machines flambant neuves ont été acquises et installées avec un objectif commun : celui "d’accompagner leur croissance". Un choix industriel pour cette PME de 45 salariés qui réalise aujourd’hui 11 millions d’euros de chiffre d’affaires, mais aussi une manière de préserver un savoir-faire développé depuis une vingtaine d'années à Saint-Étienne.

Une histoire de fabrication et de savoir-faire français

Le groupe BV Sport, pour "Booster Veines Sport", naît en 1990, impulsé par Michaël Prüfer, skieur de vitesse multi recordman et champion du monde, olympique, mais aussi docteur à la suite d’une thèse sur les problèmes du retour veineux chez les sportifs. Avec un collègue médecin vasculaire, ils imaginent ensemble un concept inédit de chaussettes de contention/compression, spécifiquement pensé pour l’effort et la récupération.

Leur innovation repose notamment sur une conception différente des bas médicaux traditionnels. Ces derniers exercent habituellement une pression plus importante au niveau de la cheville, qui diminue en remontant le long de la jambe. Les deux chercheurs développent à l'inverse un dispositif appliquant une pression plus faible à la cheville et plus importante au niveau du mollet, afin d'agir sur le retour veineux du sportif.

À noter que l’entreprise a aussi développé le contentiomètre, un dispositif permettant de mesurer précisément les pressions à exercer en fonction de la morphologie du sportif, qui fera l’objet d’un brevet international.

Depuis Saint-Etienne, BV Sports défend une fabrication et un savoir-faire français, avec un tricotage à l'aide de machines circulaires (Crédit : DR)

Des produits à la pointe de l’innovation

L’innovation ne s’arrête pas à ce premier concept. À partir de 2008 et de l’installation de son unité de production à Saint-Étienne, BV Sport approfondit ses recherches sur les différentes structures de mailles et leur interaction avec les muscles et les tissus de la jambe. Deux travaux de thèse, menés notamment sur les propriétés mécaniques des tissus et la biomécanique de la compression élastique, participent au développement de la "compression sélective". Le principe consiste à faire varier la rigidité des mailles et la pression exercée selon les différentes zones de la jambe plutôt que d'appliquer une compression uniforme.

À Saint-Étienne, l’entreprise produit ses gammes de contention et de compression, ses manchons ainsi qu'une partie de ses chaussettes techniques destinées au running, au trail, au football ou encore au cyclisme. Les produits de compression sont fabriqués grâce à des machines à tricoter circulaires permettant notamment de contrôler précisément les pressions exercées par le textile.

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