Orages, pluie, crues : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance ce vendredi 

Météo France place notamment deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange pour orages ce vendredi 28 août, dont le Rhône, jusqu’à 10 heures.

Le temps se dégrade encore davantage ce vendredi 28 août en Auvergne-Rhône-Alpes et partout en France. De forts orages et d’importantes averses sont, en effet, attendus tout au long de la journée. Météo France place donc deux départements en vigilance orange pour orages, à savoir, le Rhône et l’Ain jusqu’à 10 heures environ. Les autres département de la région, la Loire, la Haute-Loire, l’Allier, le Puy-de-Dôme, la Drôme et l’Ardèche, sont concernés par une vigilance jaune.

Une vigilance jaune est également activée dans l’ensemble des départements de la région pour pluie et inondation jusqu’à midi environ.

Météo France place enfin six départements en vigilance jaune pour vent. Cela concernera notamment l’Est de la région, dont le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Ain, la Drôme et l’Ardèche.