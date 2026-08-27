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Le Français Frédéric Tranchand, au centre, remporte l’OCC de l’UTMB. @Capture

UTMB : le Ligérien Frédéric Tranchand remporte l’OCC à Chamonix

  • par Corentin Lucas

    • Le Ligérien Frédéric Tranchand s’est imposé ce jeudi 27 août sur l’OCC, l’une des courses phares de la semaine de l’Ultra-trail du Mont-Blanc.

    Frédéric Tranchand a remporté l’OCC (Orsières-Champex-Lac-Chamonix) ce jeudi 27 août, au terme d’une course de 61,4 km et 3 342 mètres de dénivelé positif. Le Ligérien de 38 ans, champion du monde de trail court en titre et champion d’Europe, a pris les commandes après environ un tiers du parcours, dans la montée vers Bovine.

    Une fois seul en tête, il n’a plus été rejoint et a franchi la ligne d’arrivée à Chamonix en 5h10min08, sous les acclamations d’une foule immense. Le Kényan Nashon Kiplimo termine deuxième en 5h14min37, tandis que l’Espagnol Miguel Benitez complète le podium en 5h17min43. Le vainqueur du jour est devenu le premier Français depuis Xavier Thevenard en 2016 à remporter l’OCC.

    "Je n’étais pas trop serein sur la dernière partie, d’autres étaient plus rapides, donc j’ai joué ma carte avant", a raconté Frédéric Tranchand à l’arrivée. "À la fin, c’est fabuleux d’arriver comme ça, dans cette ambiance, c’est unique. Je ne sais pas si cela va m’arriver à nouveau dans ma vie. J’avais les larmes aux yeux."

    Cette victoire vient couronner une année 2026 déjà remarquable pour le Français, devenu champion d’Europe en juin dernier en Slovénie. Sur les six rendez-vous UTMB World Series, Frédéric Tranchand n’a connu que premières et deuxièmes places.

    Chez les femmes, Lauren Gregory s’impose au sprint

    En ce qui concerne les catégories féminines, la victoire s’est jouée dans les derniers mètres. L’Américaine Lauren Gregory a attendu l’ultime kilomètre pour dépasser la Britannique Naomi Lang, au sprint. Elle s’impose en 6h08’07. L’Espagnole Sara Alonso complète le podium, une minute derrière la gagnante.

    La semaine de l’UTMB se poursuit ce vendredi avec la CCC, longue de 101 km et 6 100 mètres de dénivelé positif. Le grand rendez-vous de la semaine, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, s’élancera ensuite à 17h45 pour une boucle de 174 km à travers la France, l’Italie et la Suisse.

    Lire aussi : Pour la première fois à l'UTMB Mont-Blanc, trois coureurs rarámuri au départ à Chamonix 

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