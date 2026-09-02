Exposition : formes graphiques à la galerie l’Œil Écoute

Ils travaillent tous deux sur la lumière mais de manière différente : le photographe Jean-Baptiste Martin et la céramiste Nadine Bell seront à la galerie l’Œil Écoute pour démontrer leur approche véritablement graphique de cette thématique.

Après avoir beaucoup travaillé avec la couleur, le premier s’est spécialisé dans le noir et blanc, effectuant des tirages argentiques, et présente ici un projet d’instants saisis juste avant que n’apparaissent les premiers rayons de soleil pour laisser émerger des formes mystérieuses et surgies de nulle part.

La seconde travaille la porcelaine d’une manière très épurée, créant des œuvres qui semblent ciselées dans la transparence d’un papier japonais, souvent inspirées par la nature et qui évoquent des mondes sous-marins, laissant aussi percevoir des univers zen ou allégoriques.

Éclats d’ombre - Jean-Baptiste Martin et Nadine Bell – Du 5 septembre au 4 octobre à la galerie l’Œil Écoute – galerie-oeil-ecoute.fr