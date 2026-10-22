Tour de France 2027 : le Parc des Oiseaux reprend son envol

Onze ans après une arrivée d’étape, le Parc des Oiseaux, dans la Dombes, donnera le départ de la 9e étape du Tour de France, le 11 juillet 2027. Pour son directeur, c’est un pari de notoriété à moindre coût.

3 000 oiseaux, 5 000 habitants de la Dombes et autour de 5 millions de téléspectateurs. Dimanche 11 juillet 2027, le Tour de France partira du Parc des Oiseaux, à Villars-les-Dombes, dans l'Ain, pour sa 9e étape, la première en montagne.

"Il y a toujours une charge émotionnelle quand on voit le nom du Parc des Oiseaux apparaître" confie à Lyon Capitale son directeur Emmanuel Visentin. En 2016, le parc, devenu l’un des sites touristiques les plus fréquentés et reconnus en région Auvergne-Rhône-Alpes, avait accueilli l’arrivée de la 14e étape, partie de Montélimar. Avec ce retour, il entre dans un club très fermé, devenant le quatrième site de loisirs français à recevoir le Tour plus d’une fois, aux côtés du Puy-du-Fou, en Vendée, du Futuroscope de Poitiers et de Disneyland Paris.

Pour Emmanuel Visentin, le choix du Tour de France pour le Parc des Oiseaux est "l’aboutissement d’un long travail" commencé en 2011. Depuis, le parc a reçu le Tour de l’Ain le Critérium du Dauphiné et le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. "Le parc dispose d'infrastructures qui le permettent" et, d'ajouter, "il y a une vraie culture du vélo dans le département de l'Ain".

Les coureurs du Tour de France lors de leur passage dans le Beaujolais en juillet 2023. @ Hugo Reynouard

"Le Tour de France, c’est un media et un vrai label"

"On considère le Tour de France comme un média" explique le directeur. En 2016, le parc avait signé "(son) meilleur été" avec 20 000 connexions sur son site l’après-midi de l’arrivée. Pour 2027, l’enjeu dépasse la billetterie. "Le Tour de France, c’est un vrai label " insiste Emmanuel Visentin. Il reconnaît avoir sous-estimé en 2016 l’effet du Tour sur les entreprises et les mécènes. L’étape coûtera 100 000 euros (hors texaes) et les collectivités en paieront la moitié. Le directeur juge cette somme "entre guillemets bon marché". "Un plan de communication estival, un grand réseau d'affichage de 1 000 ou 1 200 panneaux, ce qu'on appelle les 4 par 3, les abribus, c'est-à-dire de l'affichage urbain, ce sont des plans qui nous coûtent entre 200 000 euros et 250 000 euros par quinzaine. Donc non, c'est un coût qui est extrêmement accessible, qui est, entre guillemets, bon marché et qui est à notre portée."

Reste à protéger les 3 000 oiseaux du parc *. "Le gros du dispositif sera sur le parking, non pas à l'intérieur du parc. Et puis, ASO (organisateur du Tout, NdlR) fait preuve d'un vrai professionnalisme, très méthodique, sur le sujet, avec des études d'impact environnemental."

* Avec 31 ordres représentés sur les 43 que compte le monde des oiseaux, le Parc des Oiseaux abrite aujourd'hui l'une des collections les plus importantes et les plus diversifiées d'Europe, et sans contexte la plus importante de France

Un 6 minutes chrono sera consacré, vendredi matin, dès 7h00, à Emmanuel Visentin sur l'accueil du Tour de France au Parc des Oiseaux