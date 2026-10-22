Actualité
Image d’illustration d’hôpital.

Originaire de la région lyonnaise, le premier patient atteint du virus Shamonda est décédé

  • par C.M.

    • Le premier patient français pris en charge aux Hospices civils de Lyon pour une pathologie grave liée au virus Shamonda est décédé début octobre. Des investigations cliniques, biologiques et épidémiologiques sont encore en cours.

    Transmis aux animaux par des moucherons piqueurs du genre Culicoïdes, le virus Shamonda, découvert dans les années 1960 au Nigeria, a été détecté pour la première fois chez l’être humain en France. Avant cela, sa première détection en Europe et en France remontait à l’été 2026 dans des exploitations bovines.

    Aucun risque sanitaire pour la population

    Le patient, pris en charge aux Hospices civils de Lyon (HCL) pour une pathologie grave, est décédé début octobre, indique le ministère de la Santé dans un communiqué. Des investigations cliniques, biologiques et épidémiologiques sont encore en cours dans une approche "une seule santé", c’est-à-dire associant des expertises en santé humaine, animale et environnementale. Selon les premières connaissances disponibles sur ce virus, il est important de noter qu’aucun risque sanitaire pour la population n’est identifié à ce jour.

    Le virus Shamonda est en effet considéré jusqu’à présent comme non transmissible à l’être humain. L’infection par le virus Shamonda chez ce patient constitue ainsi "la première détection documentée et rapportée du virus chez l’être humain". "À ce stade des investigations, l’hypothèse est celle d’une contamination vectorielle du cas, par la piqûre d’un moucheron de type Culicoïde dans l’Est de la France, territoire rapportant une circulation du virus chez l’animal au printemps / été 2026", poursuit le ministère. Le patient était par ailleurs "fortement immunodéprimé" lors de sa prise en charge.

    Les autorités sanitaires françaises ont notifié les instances sanitaires internationales, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) de la situation.

    Lire aussi : Le virus Shamonda inquiète les éleveurs savoyards

    à lire également
    Acte II contre la vie chère : toutes les manifestations interdites samedi à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Originaire de la région lyonnaise, le premier patient atteint du virus Shamonda est décédé 11:43
    Acte II contre la vie chère : toutes les manifestations interdites samedi à Lyon 11:15
    Pourquoi le choc entre le PSG et l'OL pourrait se jouer un lundi soir ? 11:10
    Office du tourisme en feu place bellecour @William Pham
    Lyon : après l’incendie du 17 octobre, l’Office du tourisme déménage à quelques pas du bâtiment sinistré 10:31
    Émeutes du 17 octobre à Lyon : le magasin Printemps rouvre après avoir été saccagé 09:51
    d'heure en heure
    Près de Lyon : deux concessions cambriolées lors des pillages du 17 octobre 09:15
    Lyon : Place publique dénonce l'expulsion d'une famille et alerte sur la situation place de Milan 08:33
    Wavo lève 10 millions d'euros : "Nous achetons le stock pour libérer la trésorerie des entreprises" 07:57
    Pillages du 17 octobre à Lyon : deux jeunes relaxés malgré avoir reconnu les faits 07:55
    Lyon : la préfecture interdit la manifestation lycéenne qui devait arriver à Bellecour ce jeudi 07:27
    Lyon soleil
    Un jeudi ensoleillé et frais, jusqu'à 15 degrés attendus 07:16
    À Oullins-Pierre-Bénite, la ZAC de La Saulaie poursuit sa transformation 21/10/26
    Bison Futé hisse le drapeau orange sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 21/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut