Lyon : l’interdiction de rassemblement et le couvre-feu prolongés ce jeudi soir

©PHOTOPQR/LE PROGRES/Maxime JEGAT – Lyon 14/10/2020 – Illustration couvre-feu ‡ Lyon le 14 octobre 2020 -Une jeune femme seule rue du Palais Grillet ‡ Lyon ce jeudi soir aprËs l’annonce de la mise en ?uvre d’un couvre-feu ‡ Lyon. Dans le cadre de la lutte contre le covid-19, le PrÈsident de la RÈpublique Emmanuel Macron a en effet annoncÈ la mise en place d’un couvre-feu de 21h ‡ 6h en Ile de France et dans 8 mÈtropoles du pays dont Lyon. Le couvre-feu sera effectif ‡ partir de samedi. (MaxPPP TagID: maxnewsworldfive280311.jpg) [Photo via MaxPPP]

Le préfet du Rhône renouvelle ce jeudi 22 octobre l’arrêté interdisant les rassemblements ainsi que le couvre-feu en Presqu’île de Lyon ce soir.

Instaurés depuis lundi, l’interdiction de rassemblement et le couvre-feu sont une nouvelle fois prolongés ce jeudi 22 octobre au soir par le préfet du Rhône. Ainsi, toute manifestation, cortège ou rassemblement revendicatifs sur la voie publique seront interdits ce jeudi de 16 heures à 23 heures sur une partie de la Prequ’île. Le couvre-feu quant à lui sera instauré de 23 heures à 6 heures vendredi 23 octobre. Les bars, restaurants, cinémas et les salles de spectacles restent ouverts, tandis que la circulation des transports en commun et des véhicules demeure possible.

Ces mesures s'appliquent dans les secteurs suivants : les voies et places délimitées au nord par la rue Constantine, place des Terreaux (exclue), la rue Joseph Serlin à l'est par le quai Jean-Moulin et le quai Jules-Courmont, quai Gailleton, (rive droite du Rhône), au sud par le cours de Condé, à l'ouest par le quai Joffre, quai Tilsitt, le quai des Célestins, Saint-Antoine et quai de la pêcherie (rive gauche de la Saône). Les ponts franchissant le Rhône et la Saône et desservant ces secteurs sont exclus du périmètre.

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Des dérogations possibles

Plusieurs dérogations sont toutefois possibles, comme cela était déjà le cas, notamment pour les déplacements nécessaires (rejoindre ou quitter son domicile ou hôtel), de santé (recevoir ou procurer des soins, urgence médicale), familiaux (assistance ou garde d’enfant), le transit sans arrêt à bord d'un véhicule sur les axes routiers traversant le périmètre concerné, les déplacements d’agents publics, des journalistes ou d’élus dans le cadre de leur activité professionnelle.

Toute personne ne respectant pas ces interdictions s'expose à une contravention de quatrième classe, soit 135 euros d’amende.

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La manifestation de ce jeudi interdite

Pour rappel, la manifestation déclarée par l’UNEF et le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) qui devait partir de la Manufacture des tabacs, dans le 8e arrondissement, pour rejoindre la place Bellecour, dans le 2e arrondissement, a été interdite hier par les services de l’État.

Pour justifier sa décision, la préfecture évoquait les dégradations et incidents constatés en marge des mobilisations des 6, 13 et 14 octobre. Les autorités pointaient également le parcours prévu, avec une arrivée place Bellecour, au cœur d'une Presqu'île marquée par les violences et les pillages du samedi 17 octobre, lors de la mobilisation contre la vie chère et alors que les discussions avec les organisateurs n'auraient pas permis de trouver un itinéraire alternatif.

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