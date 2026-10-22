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À Lyon, les premiers cortèges se forment avant la manifestation contre la vie chère.

Acte II contre la vie chère : toutes les manifestations interdites samedi à Lyon

  • par Vincent Guiraud
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    • Une semaine après les violences et les pillages qui ont secoué la Presqu'île de Lyon, la préfecture du Rhône a décidé d'interdire toute manifestation dans la ville ce samedi 24 octobre, alors qu'un nouvel appel à mobilisation circule sur les réseaux sociaux.

    Il n'y aura pas de manifestation autorisée à Lyon ce samedi 24 octobre. Alors qu'un acte II du mouvement contre la vie chère est annoncé, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a décidé "d'interdire par arrêtés toute manifestation dans la ville de Lyon ce samedi 24 octobre".

    Cette décision intervient après les importantes violences survenues samedi dernier en Presqu'île. Près de 200 commerces avaient été pillés, des affrontements avaient opposé des émeutiers aux forces de l'ordre et plusieurs bâtiments avaient été pris pour cible. L'Office du tourisme, place Bellecour, avait notamment été ravagé par un incendie.

    Avec cette interdiction, les autorités entendent ainsi éviter de nouveaux débordements alors que des appels à manifester circulent pour ce week-end. Le mouvement des gilets jaunes envisageaient notamment un rendez-vous à 14h place Bellecour ce samedi alors que d'autres rassemblements étaient prévus, notamment dans le 6e arrondissement de Lyon.

    La préfecture avait déjà interdit une mobilisation lycéenne et étudiante prévue ce jeudi 22 octobre entre la Manufacture des tabacs et la place Bellecour, invoquant également les risques de troubles à l'ordre public.

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