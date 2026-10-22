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Lyon Bière festival
Lyon Bière festival @ Timothy Thomas

Le Lyon Bière Festival contraint d’annuler sa prochaine édition

  • par LR

    • Les organisateurs du Lyon Bière Festival ont annoncé que la prochaine édition n’aura pas lieu en 2027, notamment en raison de la fermeture du Double Mixte à Villeurbanne.

    "On ne va pas y aller par quatre chemins, et croyez bien que ce n'est pas sans une immense émotion qu'on vous l'écrit : la prochaine édition du Lyon Bière Festival n'aura pas lieu en 2027." C’est ainsi que les organisateurs de l’événement ont annoncé mercredi 21 octobre que la prochaine édition du Lyon Bière Festival était annulée.

    La fermeture du Double Mixte a "profondément changé la situation"

    Dans leur communiqué, les organisateurs indiquent notamment que "le moment est venu" pour eux "de mettre le festival en pause". Une décision motivée, aussi, par la fermeture du Double Mixte de Villeurbanne, qui accueillait habituellement l’événement. "La fermeture du Double Mixte a également profondément changé la situation, et nous avons pris le temps de réfléchir à la suite. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en mesure de poursuivre le festival dans les conditions que nous souhaitons et que vous méritez", admettent-ils encore.

    Une décision "difficile", mais qui "semble être la bonne". Ils ajoutent : "Plutôt que de continuer à tout prix, nous préférons nous arrêter là, avec le souvenir d'un festival dont nous sommes profondément fiers."

    Les organisateurs remercient enfin les visiteurs pour leur "fidélité" et "les verres levés ensemble." "Il y aura eu de belles années, de sacrés moments et beaucoup de souvenirs. Et même si le festival ne sera pas là en 2027, tout ce qui a été vécu ensemble restera. Merci d'avoir fait partie de l’aventure", conclut le communiqué.

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