Lyon : après l’incendie du 17 octobre, l’Office du tourisme déménage à quelques pas du bâtiment sinistré

Après l’incendie volontaire qui a détruit le pavillon historique de l’Office du tourisme de Lyon, place Bellecour, le 17 octobre, les équipes d’Only Lyon Tourisme ont déménagé au Rectangle, situé à quelques mètres du bâtiment sinistré.

Quelques jours après l’incendie qui a ravagé le pavillon historique de l’Office du tourisme sur la place Bellecour, les touristes sont de nouveau accueillis depuis ce mardi 20 octobre au Rectangle, un bâtiment qui abrite habituellement plusieurs services administratifs de la structure.

Situé à quelques mètres du pavillon incendié, ce lieu a été réaménagé pour permettre la reprise de l’accueil du public selon les informations de nos confrères du Progrès. Les équipes d’Only Lyon reçoivent les visiteurs sept jours sur sept, de 9h à 18h et les visites guidées ont également repris. Le Rectangle avait déjà servi de solution de repli lors des manifestations de 2023.

Un nouvel emplacement recherché en centre-ville

Toujours selon nos confrères, la direction d’Only Lyon réfléchirait à s’installer dans un autre endroit du centre-ville. L’objectif serait de rester au plus près des lieux fréquentés par les touristes, tout en ayant un espace plus adapté à l’accueil des touristes.

Un acte II du mouvement contre la vie chère est annoncé pour ce samedi 24 octobre. Par précaution, l’accueil des touristes sera fermé par mesure de sécurité. Des protections doivent aussi être installées sur les vitres du pavillon incendié afin de limiter les risques de dégradations supplémentaires.

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