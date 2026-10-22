Actualité
Office du tourisme en feu place bellecour @William Pham
Office du tourisme en feu place bellecour @William Pham

Lyon : après l’incendie du 17 octobre, l’Office du tourisme déménage à quelques pas du bâtiment sinistré

  • par Corentin Lucas

    • Après l’incendie volontaire qui a détruit le pavillon historique de l’Office du tourisme de Lyon, place Bellecour, le 17 octobre, les équipes d’Only Lyon Tourisme ont déménagé au Rectangle, situé à quelques mètres du bâtiment sinistré.

    Quelques jours après l’incendie qui a ravagé le pavillon historique de l’Office du tourisme sur la place Bellecour, les touristes sont de nouveau accueillis depuis ce mardi 20 octobre au Rectangle, un bâtiment qui abrite habituellement plusieurs services administratifs de la structure.

    Situé à quelques mètres du pavillon incendié, ce lieu a été réaménagé pour permettre la reprise de l’accueil du public selon les informations de nos confrères du Progrès. Les équipes d’Only Lyon reçoivent les visiteurs sept jours sur sept, de 9h à 18h et les visites guidées ont également repris. Le Rectangle avait déjà servi de solution de repli lors des manifestations de 2023.

    Un nouvel emplacement recherché en centre-ville

    Toujours selon nos confrères, la direction d’Only Lyon réfléchirait à s’installer dans un autre endroit du centre-ville. L’objectif serait de rester au plus près des lieux fréquentés par les touristes, tout en ayant un espace plus adapté à l’accueil des touristes.

    Un acte II du mouvement contre la vie chère est annoncé pour ce samedi 24 octobre. Par précaution, l’accueil des touristes sera fermé par mesure de sécurité. Des protections doivent aussi être installées sur les vitres du pavillon incendié afin de limiter les risques de dégradations supplémentaires.

    Lire aussi : Lyon : après l'incendie du 17 octobre, le toit de l'Office du tourisme va être démoli

    à lire également
    Originaire de la région lyonnaise, le premier patient atteint du virus Shamonda est décédé

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Originaire de la région lyonnaise, le premier patient atteint du virus Shamonda est décédé 11:43
    Acte II contre la vie chère : toutes les manifestations interdites samedi à Lyon 11:15
    Pourquoi le choc entre le PSG et l'OL pourrait se jouer un lundi soir ? 11:10
    Office du tourisme en feu place bellecour @William Pham
    Lyon : après l’incendie du 17 octobre, l’Office du tourisme déménage à quelques pas du bâtiment sinistré 10:31
    Émeutes du 17 octobre à Lyon : le magasin Printemps rouvre après avoir été saccagé 09:51
    d'heure en heure
    Près de Lyon : deux concessions cambriolées lors des pillages du 17 octobre 09:15
    Lyon : Place publique dénonce l'expulsion d'une famille et alerte sur la situation place de Milan 08:33
    Wavo lève 10 millions d'euros : "Nous achetons le stock pour libérer la trésorerie des entreprises" 07:57
    Pillages du 17 octobre à Lyon : deux jeunes relaxés malgré avoir reconnu les faits 07:55
    Lyon : la préfecture interdit la manifestation lycéenne qui devait arriver à Bellecour ce jeudi 07:27
    Lyon soleil
    Un jeudi ensoleillé et frais, jusqu'à 15 degrés attendus 07:16
    À Oullins-Pierre-Bénite, la ZAC de La Saulaie poursuit sa transformation 21/10/26
    Bison Futé hisse le drapeau orange sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 21/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut