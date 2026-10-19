Émeutes du 17 octobre : la Métropole de Lyon débloque 10 millions d’euros pour les commerçants sinistrés

Christophe Bernollin, président de la CMA Lyon-Rhône, Philippe Valentin, président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, Fabrice Rosay, préfet et secrétaire général de la préfecture du Rhône, et Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, annoncent un fonds d’aide d’urgence de 10 millions d’euros pour les commerçants sinistrés (Clémence Margall)

Véronique Sarselli, présidente LR de la Métropole de Lyon, a annoncé ce lundi que la collectivité débloquait un fonds d’urgence de dix millions d’euros pour les commerçants touchés par des dégradations et pillages lors des émeutes de samedi.

Deux jours après les émeutes qui ont touché Lyon en marge de la manifestation contre la vie chère samedi 17 octobre, il est toujours impossible d'estimer les dégâts constatés en Presqu'île, "mais ils sont conséquents", prévient ce lundi matin Philippe Valentin, président de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne. Alors que l'association My Presqu'île avançait dès dimanche soir le nombre de 162 commerces attaqués et pillés, Philippe Valentin n'est toutefois pas en mesure de confirmer l'information : "À ce stade, on sait qu'il y a 150 à 200 commerces qui ont été victimes des exactions de samedi."

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Sécurité et relance de l’activité commerciale

Après une première réunion qui s’est tenue en urgence hier avec le préfet de région, Étienne Guyot, la présidente LR de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli annonce qu’un fonds d’urgence de 10 millions d’euros va être débloqué par la collectivité afin de venir en aide aux commerçants et artisans impactés. "La priorité est de sécuriser les commerces et les rues qui ont été touchés. Notre volonté est de faire vite et de faire simple", explique la présidente. Concernant les mesures de court terme, la Métropole s’engage à sécuriser les commerçants - cela pourra se traduire par l’installation de caméras de vidéoprotection - ainsi qu’à des avances de trésorerie, dans le cas où les assurances mettraient du temps à indemniser les commerçants. "On verra les conditions de remboursement plus tard", précise Véronique Sarselli sur ce dernier point.

La collectivité promet par ailleurs de "libérer" l’action commerciale pour relancer la consommation locale. "Nous sommes déjà à l'œuvre sur l'ensemble de nos parkings et sur le stationnement pour faciliter le commerce et permettre à l'ensemble des Grands Lyonnais d'aller vers les commerces, notamment lyonnais, Lyon étant la ville qui a été le plus touchée", ajoute Véronique Sarselli, alors que la période des fêtes de fin d'année approche à grands pas. En ce sens, la présidente indique que la simplification de la zone à trafic limité (ZTL) et la réouverture de la rue Grenette, annoncées pour la fin d’année, devraient arriver "plus rapidement que prévu."

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Plusieurs aides cumulables par commerçant

En parallèle, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne mobilise quant à elle un fonds de 3 000 euros pour chaque commerçant touché. "Nous allons les répartir rapidement et de façon la plus équitable possible", souligne Philippe Valentin. "Malheureusement, et nous le savons déjà, certains commerçants ne se relèveront pas", se désole-t-il. En plus de cette aide financière, cumulable avec celle de la Métropole de Lyon, la CCI mobilisera des agents de sécurité privée pour assurer la sécurisation des commerces. Une boucle WhatsApp, destinée aux unions commerciales, a aussi été ouverte pour faciliter la diffusion d’informations, alors que certains commerçants ont dénoncé le manque d'information ce week-end sur la boucle WhatsApp déjà mise en place lorsque des manifestations ont lieu dans le centre-ville. "Il y a eu une petite rupture, une baisse d’information ce week-end, liée aussi à un mouvement de panique, nous en avons conscience. Il faut corriger cela", reconnaît Philippe Valentin, qui assure que ces mesures sont "une grande première." "Nous n’avons jamais fait cela", ajoute-t-il, ne pouvant que constater le chaos laissé par les émeutes.

Une aide de 1 500 euros de la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA), elle aussi cumulable, vient enfin compléter le dispositif d’aides d’urgence. "Chaque entreprise artisanale peut en bénéficier. Nous allons les débloquer assez rapidement pour aider à la sécurité des commerces. Même si cela peut paraître peu aux regards des violences, ça aide dans certains cas. Aucun commerce ne sera laissé de côté", affirme Christophe Bernollin, président de la CMA Lyon-Rhône.

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Une permanence ouverte ce mercredi pour faciliter les démarches

Pour les commerçants et artisans impactés, un guichet d’accompagnement est d’ores et déjà ouvert pour les guider vers les dispositifs adaptés. Une ligne téléphonique (04 72 40 59 59) et une adresse mail (solidarite@lyon-metropole.cci.fr) sont également à disposition pour répondre aux besoins plus spécifiques. La CCI organisera en ce sens une permanence ce mercredi 21 octobre pour simplifier les démarches des commerçants : dépôt de plainte, déclaration de sinistre et examen des demandes délais, de reports ou d’aménagements des échéances sociales et fiscales.

Une cellule psychologique sera enfin mise à disposition. "Certains ont vécu des traumatismes très importants, à la fois parce que leur activité est plus que dégradée, parce qu’elle s'est évanouie devant toute cette violence, mais aussi parce qu'ils ont eu peur, que leurs salariés ont eu peur, et c'est vrai que ces associations avec lesquelles nous avons déjà noué les partenariats font un grand travail pour que nos commerçants puissent aussi avoir accès, ainsi que leurs salariés, à ces dispositifs", conclut Véronique Sarselli.

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