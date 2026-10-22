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Tentes abimées des mineurs square du Béguin lors de la tempête Kirk le 10 octobre. Photo collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse

Lyon : Place publique dénonce l'expulsion d'une famille et alerte sur la situation place de Milan

  • par LR

    • Après l'expulsion d'une famille installée dans une cabane dans le 7e arrondissement de Lyon, Place publique Rhône interpelle la Métropole et réclame l'arrêt des expulsions sans solution de relogement.

    Dans un communiqué, Place publique Rhône dénonce l'expulsion, mercredi 21 octobre, d'une famille qui vivait dans un abri de fortune derrière le site Descartes de l'ENS, à Lyon. Selon le mouvement politique, aucune solution de relogement pérenne ne lui aurait été proposée.

    Place publique s'inquiète également du sort des 280 femmes et enfants occupant un immeuble de 40 appartements place de Milan, près de la Part-Dieu. La Métropole, propriétaire du bâtiment, a engagé une procédure d'expulsion. Les occupantes ont fait appel, mais celui-ci n'est pas suspensif. Une audience est prévue le 14 décembre.

    Le mouvement demande à la Métropole de suspendre toute expulsion tant qu'aucune solution de logement durable n'aura été trouvée.

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