Émeutes du 17 octobre à Lyon : le magasin Printemps rouvre après avoir été saccagé

Touché par des dégradations et des vols lors des violences du samedi 17 octobre, le grand magasin Printemps a rouvert sur la Presqu'île de Lyon. Tout est à nouveau disponible, sauf le Printemps Joaillier.

Le Printemps Lyon a retrouvé ses clients. Après avoir fermé ses portes dès 14h le samedi 17 octobre, par mesure de sécurité, le grand magasin situé 42 rue de la République, dans le 2e arrondissement, a été sérieusement touché dans la soirée par des dégradations et des pillages. Dans un communiqué, l’enseigne évoque des dégâts sur ses "vitrines, portes, façades", ainsi que des vols au rez-de-chaussée.

Le Printemps Joaillier reste fermer pour le moment

Malgré les dégradations, les équipes se sont rapidement mobilisées pour permettre la réouverture du magasin. "Grâce à l’engagement de tous, le Printemps Lyon a rouvert ses portes selon les horaires habituels", indique l’enseigne, soit de 10h30 à 19h30 du lundi au samedi. Les univers mode, beauté, maison et accessoires sont de nouveau accessibles, tout comme les espaces de restauration.

Seul le Printemps Joaillier reste temporairement fermé, précise le magasin, sans communiquer de date de réouverture. Rappelons qu’un acte II est prévu pour ce samedi 24 octobre.

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