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Corentin Tolisso après la victoire de l’Olympique Lyonnais face à Anderlech en Ligue Europa. (Photo by JOHN THYS / AFP)

Pourquoi le choc entre le PSG et l'OL pourrait se jouer un lundi soir ?

  • par V.G.

    • Prévue dimanche 25 octobre à 20h45, la rencontre entre le PSG et l'OL pourrait finalement être décalée de 24 heures. La préfecture de police de Paris a demandé à la Ligue de football professionnel d'envisager un report pour des raisons de sécurité.

    Le choc entre les deux premiers de Ligue 1 aura-t-il bien lieu dimanche soir ? Selon nos confrères de L'Équipe, la préfecture de police de Paris souhaite reporter la rencontre entre le PSG et l'Olympique lyonnais, programmée au Parc des Princes. En cause, les importantes mobilisations des forces de l'ordre attendues dans la capitale, après les violences qui ont marqué les manifestations du 17 octobre. De nouveaux rassemblements sont annoncés ce week-end, tandis que des couvre-feux pourraient être instaurés dans certains quartiers.

    Un match de NFL entre Pittsburgh et La Nouvelle-Orléans doit également se tenir dimanche après-midi au Stade de France, ce qui mobilisera également les forces de l'ordre.

    Une décision attendue ce jeudi

    La solution envisagée serait de décaler PSG-OL à lundi soir. Mais cette date coïnciderait avec la cérémonie du Ballon d'Or, organisée à Londres, compliquant notamment la présence des joueurs parisiens.

    De son côté, la LFP privilégierait le maintien de la rencontre dimanche à 20h45. Pour l'OL, leader du championnat devant Paris, cette incertitude intervient à quelques heures d'un déplacement européen à Hoffenheim. Une décision définitive est attendue ce jeudi 22 octobre.

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