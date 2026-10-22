Près de Lyon : deux concessions cambriolées lors des pillages du 17 octobre

Des concessions motos et automobiles ont été victimes de cambriolages à Vénissieux et Vaulx-en-Velin, dans le cadre des pillages et dégradations survenus lors du 17 octobre.

Les faits se sont produits dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre. Deux concessions de l'agglomération lyonnaise n’ont pas été épargnées par les casseurs et pilleurs du 17 octobre. La première, située dans la commune de Vaulx-en-Velin, a été victime d’un vol en réunion entre 3h et 5h du matin, causant la perte de huit véhicules et un préjudice atteignant les centaines de milliers d’euros.

D’après nos confrères du Progrès, une autre concession, cette fois-ci spécialisée dans la vente de motos, a été ciblée par les pilleurs à Vénissieux, au village moto Mo-Town. Aux alentours d’1h du matin, plusieurs motos, casques et équipements ont été volés. Au total, plus d’une vingtaine de deux-roues auraient été subtilisés.

Pour l’heure, il est encore impossible de connaître le montant du préjudice. Une plainte a été déposée par le concessionnaire et une enquête est en cours.

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