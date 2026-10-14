Le Chat retombe sur ses pattes : le groupe Fremaux Delorme rachète la PME Textile Indémaillable

Placée en redressement judiciaire en juin, la PME de lingerie de nuit saône-et-loirienne Le Chat est reprise par le géant nordiste du linge de maison Fremaux Delorme. Ses 15 salariés conservés rejoindront le site de Sevelinges, dans la Loire.

Une PME historique sauvée, mais avec moins d’emplois. Textile Indémaillable, entreprise familiale de Chauffailles (Saône-et-Loire), fondée en 1934 et connue pour sa marque de lingerie de nuit "Le Chat", était en redressement judiciaire depuis le 26 juin. Le tribunal de commerce de Mâcon a validé sa reprise par le groupe nordiste Fremaux Delorme, seul candidat. Depuis le 14 septembre, le groupe est propriétaire du fonds de commerce. Il conserve 15 des 24 salariés, dont Grégoire Chalumet, ancien président et petit-fils des fondateurs, qui reste dans l’entreprise comme salarié.

L’écart de taille est important. Textile Indémaillable a réalisé 4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, contre 155 millions pour Fremaux Delorme, dont le siège social se stitue aujourd'hui à Paris 8. Ce groupe familial de Wasquehal (Nord), fondé en 1845, est dirigé par les frères Amaury et Alban Fremaux, sixième génération. Il possède notamment la marque de linge de maison haut de gamme Yves Delorme.

L’activité quitte Chauffailles pour s’installer dans l’atelier que Fremaux Delorme exploite depuis 2017 à Sevelinges (Loire), à une vingtaine de kilomètres. Ce site, dirigé par Carine Dugay, fabrique des articles de linge de maison et de bain en tissu éponge jacquard (serviettes, draps de bain, peignoirs) en éponge jacquard. Le groupe y avait investi 1,8 million d’euros. Avec l’arrivée de Le Chat, il comptera environ 50 personnes.

En plus des salariés, il récupère les marques, dont Le Chat, et les contrats avec les sous-traitants en Tunisie et au Maroc, où sont fabriqués les articles de lingerie de nuit féminine haut de gamme et le homewearing.

"En intégrant les canaux de distribution et les filiales internationales du groupe, explique le groupe Frélmaux Delorme, Le Chat sera désormais en mesure d’accélérer son développement en France et à l’international, dans la continuité de notre ambition : devenir une référence dans l'Art du Sommeil"

Ce rachat s’inscrit en effet dans une logique de diversification autour du sommeil. En 2023, le groupe avait déjà repris l’enseigne et fabricant de matelas Maison de la Literie, elle aussi au tribunal. Les draps, les matelas et maintenant les pyjamas lui permettent de couvrir tout l’univers de la nuit. Pour Le Chat, l’intérêt est d’accéder aux magasins et aux filiales internationales du groupe pour se développer en France et à l’étranger.