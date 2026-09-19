Journées du patrimoine 2026 à Roanne : notre sélection des rendez-vous à ne pas manquer

Les Journées européennes du patrimoine reviennent à Roanne les samedi 19 et dimanche 20 septembre. Pour cette nouvelle édition, la ville ouvre les portes de lieux emblématiques, mais aussi celles de sites plus inattendus. De la scène du théâtre aux coulisses du musée Joseph-Déchelette, en passant par les archives et la station d’épuration, voici les rendez-vous que Lyon Capitale a retenus.

C’est l’un des rendez-vous à privilégier pour découvrir un bâtiment autrement. Le théâtre de Roanne ouvre ses portes gratuitement pendant les deux jours. Le public pourra notamment accéder aux coulisses, à la scène et aux espaces techniques de cet édifice à l’italienne.

Les visites commentées sont organisées samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 8 h 30 à midi. Elles durent environ une heure et partent toutes les 30 minutes, avec des groupes limités à 15 personnes. Une visite doublée en langue des signes française est également prévue samedi à 10 h 30. Le parcours comporte des escaliers et se déroule sur les trois niveaux du théâtre.

L’après-midi, de 14 h à 18 h, la visite devient libre. L’occasion notamment d’observer la salle richement décorée, la machinerie ancienne et les différents espaces habituellement réservés aux équipes du spectacle. Le bâtiment a été lourdement rénové entre 1987 et 1989, dans un objectif de conservation de son décor.

Dernière occasion de voir le musée Déchelette avant les travaux

Autre temps fort de ce week-end : le musée Joseph-Déchelette s’apprête à fermer ses portes pour engager sa transformation. Les 19 et 20 septembre constituent donc une dernière occasion de découvrir l’établissement dans sa configuration actuelle.

Le musée sera accessible gratuitement de 10 h à 19 h durant les deux jours. Plusieurs propositions sont programmées autour des collections et du bâtiment : visites commentées, ateliers, expositions et animations. Une exposition baptisée « Foisonnante » permet notamment de découvrir des œuvres choisies par les équipes du musée parmi des pièces habituellement moins visibles du public. Le parcours présente également « Au fil du trait », consacré à l’art magdalénien du Saut-du-Perron.

Les visiteurs pourront aussi découvrir les coulisses des collections à travers des visites des réserves, sur réservation. Des ateliers, dont un consacré au tataki-zomé, technique d’empreinte végétale, complètent le programme. Samedi, une batucada est annoncée de 16 h à 18 h dans la cour et le jardin du musée.

Plonger dans 200 ans d’archives

Pour ceux qui préfèrent les documents anciens aux monuments, direction les Archives municipales et communautaires du Roannais. L’établissement profite de ces Journées du patrimoine pour mettre en avant les 200 ans du service des Archives municipales de Roanne.

Des visites guidées permettent de découvrir les documents conservés, mais aussi le travail quotidien des archivistes et les enjeux liés à la conservation du patrimoine écrit. Les organisateurs proposent notamment de s'intéresser au devenir de documents anciens et aux méthodes utilisées pour les préserver.

Les visites sont gratuites, mais la réservation est obligatoire. Elles sont programmées les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Une station d’épuration comme lieu de patrimoine ?

C’est sans doute la proposition la plus insolite de cette sélection. Samedi 19 septembre, la station d’épuration de Roannaise de l’Eau ouvre exceptionnellement ses portes au public.

La visite permet de suivre les différentes étapes du traitement des eaux usées, depuis leur arrivée sur le site jusqu’au rejet de l’eau traitée dans le milieu naturel. Le parcours pédagogique présente notamment 11 étapes clés du fonctionnement de la station, à l’aide de panneaux et d’explications. Une vidéo de quatre minutes vient compléter la visite.

Le site est accessible gratuitement à partir de 8 ans. Plusieurs créneaux sont proposés dans la journée et la réservation est obligatoire, uniquement en ligne auprès de Roannaise de l’Eau. Une manière de rappeler que le patrimoine ne se limite pas aux bâtiments anciens : certains équipements techniques jouent eux aussi un rôle essentiel dans la vie quotidienne du territoire.

Pratique. Les Journées européennes du patrimoine se déroulent les 19 et 20 septembre 2026 à Roanne. Les rendez-vous sélectionnés ici sont gratuits, mais certains nécessitent une réservation préalable. Le programme complet recense également des visites d’autres sites roannais, notamment l’hôtel de ville, des édifices religieux et différents lieux patrimoniaux.

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