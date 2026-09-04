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La Maison Pralus s’installera en 2027 à Bourg-en-Bresse. @Maps

La Maison Pralus va prochainement s'installer à Bourg-en-Bresse

  • par Corentin Lucas

    • La Maison Pralus va ouvrir une nouvelle boutique en plein cœur de Bourg-en-Bresse, à la place de l’ancienne bijouterie Luc’Or. L’ouverture est annoncée pour début 2027.

    La Praluline devrait bientôt faire son arrivée dans l’Ain, à Bourg-en-Bresse. Déjà implantée dans plusieurs villes de la région, notamment à Lyon, Mâcon et Villefranche-sur-Saône, la Maison Pralus poursuit son développement. L’enseigne de chocolaterie et de pâtisserie, dont le siège est installé à Roanne (Loire), compte actuellement 27 boutiques en France. 

    Elle doit prochainement prendre ses quartiers rue Gambetta, à proximité de l’Hôtel-de-Ville de Bourg-en-Bresse. Plus précisément, la boutique sera installée à la place de l’ancienne bijouterie Luc’Or. Des travaux doivent être réalisés dans le local avant l’ouverture de cette nouvelle adresse, annoncée pour le début de l’année 2027.

    Une entreprise qui cartonne sur le plan économique

    La Maison Pralus, fondée en 1948 par Auguste Pralus, réalise aujourd’hui environ 29 millions d’euros de chiffre d’affaires. Elle emploie entre 180 et 200 salariés, avec généralement six à dix employés par boutique et une soixantaine de personnes au sein de sa manufacture historique de Roanne. 

    Le développement de la Maison Pralus se poursuit grâce à la troisième génération de la famille. Hugo Pralus occupe le poste de directeur général aux côtés de Romain Boudignon, co-directeur général associé. François Pralus, père de Hugo, est toujours président de l’entreprise familiale.

    Avec cette future adresse burgienne, la Maison Pralus franchira ainsi le cap des 28 boutiques, renforçant encore sa présence en Auvergne-Rhône-Alpes.

    La Praluline, un concept 100% Maison Pralus

    Si le nom de cette entreprise ne vous est pas inconnu, c’est certainement grâce à la Praluline, cette brioche généreuse aux pralines roses. Elle a été inventée par Auguste Pralus en 1955, permettant au fondateur de décrocher le titre de Meilleur Ouvrier de France.

    La brioche est ensuite devenue l'emblème de la maison, avant de dépasser les frontières de Roanne et de la Loire. En plus de la Praluline, la Maison Pralus s’est aussi fait une réputation dans le chocolat et détient plusieurs chocolateries dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Lire aussi : Cette célèbre fondation lyonnaise mise à l'honneur dans l'émission "la Carte aux Trésors"

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