Saint-Étienne Métropole : la santé environnementale au cœur de la Semaine du développement durable

Du 18 septembre au 8 octobre, la Semaine du développement durable investit tout le territoire de Saint-Étienne Métropole. Randonnées, collectes de déchets, expositions, stands pédagogiques ou projection-débat : une dizaine de rendez-vous, pour la plupart gratuits, invitent petits et grands à interroger le lien entre notre cadre de vie et notre santé.

Cette édition met l'accent sur la santé environnementale, c'est-à-dire l'impact direct de l'eau, de l'alimentation, de l'air et de la biodiversité sur notre organisme. Le coup d'envoi se donne à la Foire économique de Saint-Étienne, ouverte jusqu'au 28 septembre au Parc Expo, où la Ville et la Métropole tiennent un stand consacré aux mobilités de demain. Les visiteurs y traversent une arche et un tunnel immersif avant d'explorer cinq espaces thématiques, de la mobilité inclusive à son volet écologique. Le 21 septembre, une balade urbaine gratuite mais à places limitées permettra à des participants équipés de capteurs de mesurer, aux côtés d'une médiatrice d'ATMO, les polluants respirés en ville et leurs sources.

Le 24 septembre, direction le campus Tréfilerie pour Fest'ive, la rentrée étudiante de l'université Jean Monnet et du Crous de Lyon. Deux stands y sont montés : l'un consacré à l'alimentation et aux perturbateurs endocriniens, avec paniers garnis à la clé, l'autre à la qualité de l'air intérieur et extérieur, via de courtes expériences scientifiques.

Les communes de la Métropole ne sont pas en reste. Saint-Jean-Bonnefonds organise le 19 septembre une collecte de déchets dans le cadre du World Cleanup Day, suivie le lendemain d'une randonnée familiale de 5 km sur le patrimoine local. La Talaudière propose, du 23 au 27 septembre puis du 30 septembre au 2 octobre, une exposition sur le changement climatique à la Maison de la Nature, réalisée avec l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. À La Tour-en-Jarez, une opération de nettoyage citoyen est prévue le 26 septembre.

Deux temps forts clôturent le parcours santé : la course de la Sainté Rose, le 4 octobre au Parc Expo, avec un quiz et une exposition sur la pollution, puis, le 6 octobre au cinéma Le Méliès, la projection du documentaire Notre air, qui suit des athlètes de montagne confrontés aux enjeux de la qualité de l'air, suivie d'un débat animé par ATMO. Le 17 octobre, le salon « Demain autrement » à Saint-Chamond réunira des porteurs de projets autour de l'alimentation, du bien-être et de la réparation.

Des chiffres qui justifient la mobilisation

L'enjeu n'a rien d'anecdotique. Selon une étude de Santé publique France datée de 2025, la pollution de l'air extérieur serait à l'origine d'environ 6 300 décès prématurés chaque année en Auvergne-Rhône-Alpes. Une meilleure qualité de l'air permettrait, selon la même source, d'éviter plus de 10 000 cas annuels de maladies respiratoires, 8 000 cas de pathologies cardiovasculaires et 1 200 cas de diabète de type 2. Autre donnée avancée par la Métropole : un quart de l'empreinte carbone des Français proviendrait de leur alimentation.

Face à ces constats, les organisateurs misent sur des gestes simples : privilégier des produits peu transformés et locaux, limiter les produits chimiques ménagers, aérer son logement au moins dix minutes par jour, ou encore préférer la marche et le vélo à la voiture. La Métropole rappelle aussi que plus de 600 enfants issus de 14 structures de loisirs seront sensibilisés cette année à la santé environnementale dans le cadre du dispositif.

La plupart des animations sont gratuites, certaines sur inscription obligatoire en mairie. Le programme complet et actualisé est consultable sur saint-etienne-metropole.fr.

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