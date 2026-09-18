Près de Lyon : le tri des déchets arrive dans les parcs de Parilly et de Lacroix-Laval

Depuis ce vendredi 18 septembre, la Métropole de Lyon déploie de nouveaux équipements de tri dans le parc de Parilly et au Domaine de Lacroix-Laval.

Les usagers du parc de Parilly et du Domaine de Lacroix-Laval disposent de nouveaux équipements permettant de trier leurs déchets lors de leurs promenades depuis ce vendredi 18 septembre. Cette mesure de la Métropole de Lyon s’inscrit dans l’application de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui prévoit depuis le 1er janvier 2025 le développement du tri des déchets dans l’espace public. Selon les données nationales de Citéo, près de 40 % des déchets déposés dans les poubelles des espaces publics sont des emballages.

Dans les parkings situés aux entrées des deux parcs, des silos de deux mètres cubes sont désormais installés pour accueillir trois catégories de déchets : le verre, les emballages et papiers, ainsi que les autres déchets. À Parilly, des silos d’un mètre cube supplémentaires sont installés pour les emballages et les autres déchets. Au Domaine de Lacroix-Laval, des corbeilles à deux flux seront repositionnées à des endroits stratégiques. "L’objectif est double : faciliter le geste de tri pour les usagers et permettre une meilleure valorisation des différents flux de déchets collectés par la Métropole", indique la collectivité.

Des panneaux pour accompagner les usagers

Ce déploiement est complété par une campagne d’information. Des "totems" et des panneaux explicatifs sont installés dans les deux parcs afin d’indiquer les différents points de tri. À partir du 21 septembre, des temps de médiation auprès des usagers doivent également être organisés. Ils permettront d’expliquer les nouvelles règles, de répondre aux interrogations et de présenter le fonctionnement des équipements.

"Le déploiement du tri dans l’espace public constitue un levier essentiel pour augmenter la récupération des emballages et papiers et améliorer leur valorisation", souligne la Métropole de Lyon dans son communiqué.

Lire aussi : Grand Parc de Miribel Jonage : des coûts de fonctionnement "contenus" fragilisés par une gouvernance "paralysée"