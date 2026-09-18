Saint-Étienne : un premier Salon de l'adoption pour dire adieu aux animaleries à ciel ouvert

Lyon tombe à la 30e place du classement 2025 des villes où il fait bon vivre avec son chien.

Le 17 octobre, la Bourse du Travail accueillera le tout premier Salon de l'adoption animale de Saint-Etienne, organisé en parallèle du traditionnel Salon du chiot.

C'est une première à Saint-Étienne. Le samedi 17 octobre, de 9h à 18h, la Bourse du Travail ouvrira ses portes à un Salon de l'adoption entièrement gratuit, fruit d'un partenariat entre la Ville et quatre associations de protection animale : Agora Animale, Help Cats, One Voice et Savoir Animal.

Le principe : offrir une vitrine aux chiens, chats, poules et autres nouveaux animaux de compagnie en quête d'un foyer, sans jamais les exposer en cage. Les profils des pensionnaires seront présentés via des fiches et des écrans, tandis que quelques chiens au tempérament sociable pourront être approchés directement par le public. Sur place, un vétérinaire sera mobilisé pour conseiller les visiteurs tentés par une adoption, avec un mot d'ordre affiché par la municipalité : privilégier l'adoption à l'achat.

La date choisie n'a rien d'un hasard. Ce même 17 octobre se tiendra aussi le Salon du chiot, un événement que la nouvelle municipalité n'a pas pu annuler cette année, un contrat ayant été signé par l'équipe précédente avant son arrivée aux commandes. En revanche, la Ville a d'ores et déjà acté qu'il n'y aurait pas d'édition 2027.

Au-delà des rencontres avec les animaux, la journée se voudra aussi pédagogique, avec des démonstrations d'éducation canine, des ateliers destinés aux enfants et des temps d'échange sur le bien-être animal. Une buvette tenue par les associations et une tombola solidaire compléteront le programme.