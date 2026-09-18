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Jean-Bernard Plessy, des honneurs à la chute

  • Par Eloi Thiboud

    • Portrait. Brillant orateur, meneur d’hommes charismatique, le directeur des Chartreux était un homme en vue lorsqu’une élève a déposé une plainte pour “viols et agressions sexuelles aggravés”. À retrouver en kiosque dans notre numéro du 25 septembre.

    Pendant un quart de siècle, son visage a été indissociable de celui des Chartreux. Silhouette généreuse, voix de crooner, autorité assumée et naturelle : le père Jean-Bernard Plessy, plus souvent en cravate qu’en col romain, s’était imposé comme l’une des figures les plus visibles et les plus influentes de l’enseignement catholique lyonnais. Il était d’ailleurs le dernier prêtre à diriger un grand établissement scolaire catholique à Lyon. Une popularité aujourd’hui brisée : l’homme de 63 ans est visé par une plainte pour “viols et agressions sexuelles aggravés” d’une élève, et a été démis de ses fonctions aux Chartreux.

    De l’homme d’église à l’homme d’affaires

    À la fois admiré et craint, tant par les élèves que les professeurs, difficile de distinguer sa destinée de celle de son établissement dont il a fait l’un des plus grands groupes scolaires de la région. En 2025, l’institution revendiquait 4 800 élèves. Souvent plus proche du P.-D.G. d’une grande entreprise dans son style de gouvernance, que de l’homme d’église, le père Plessy a fait passer son groupe scolaire dans une autre dimension. L’établissement tutoie à présent les sommets en termes de résultats scolaires, avec des taux de mentions au bac proches des 100 % et des débouchés dans toutes les plus grandes écoles et prépas de France. Son rayonnement dépasse d’ailleurs les frontières régionales grâce à l’internat qui accueille des élèves de toute la France, voire de l’étranger.

    Sur le même sujet : Le diocèse de Lyon a-t-il failli ?

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