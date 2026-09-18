Lyon : un appel à la grève dans les musées municipaux pendant les Journées du patrimoine

Après une mobilisation au musée des Beaux-Arts le 11 septembre, la CGT Ville de Lyon appelle à la grève pendant les Journées européennes du patrimoine dans les autres musées.

Le 11 septembre dernier, une importante journée de grève avait eu lieu au musée des Beaux-Arts de Lyon. Dans un communiqué paru ce vendredi 18 septembre, la CGT Ville de Lyon appelle désormais les agents des autres musées municipaux à rejoindre le mouvement lors des Journées européennes du patrimoine, prévues samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Selon le syndicat, la grève du 11 septembre avait été suivie à 90% au Musée des Beaux-Arts. La CGT estime que les difficultés dénoncées par les agents de cet établissement se retrouvent désormais dans les autres musées municipaux.

"La gestion de crise devient la norme"

Les agents d’accueil et de surveillance dénoncent des effectifs insuffisants, des plannings tendus et un manque d’anticipation lors des périodes de forte fréquentation. La question des expositions temporaires est également mise en avant. Selon la CGT, leur organisation ne s’accompagnerait pas toujours de renforts suffisants. La situation avait notamment été accentuée cet été par les ouvertures gratuites décidées par la Ville de Lyon lors des épisodes de fortes chaleurs. La municipalité avait alors indiqué qu’un retour d’expérience serait engagé avec les équipes.

Pour la CGT, ces épisodes illustrent néanmoins un problème plus large. "La gestion de crise devient la norme", estime le syndicat dans son communiqué. Les agents affirment vouloir pouvoir assurer l’accueil du public, la surveillance des salles et la protection des œuvres dans des conditions permettant également de préserver leur santé.

Les revendications portent aussi sur la rémunération et la reconnaissance des métiers exercés dans les musées. La CGT demande notamment "une augmentation équitable" des salaires et la mise en place d’une prime pour les agents SSIAP, chargés des missions de sécurité incendie. Les conditions matérielles sont également évoquées, avec une demande de rénovation des bâtiments prenant en compte les conséquences du dérèglement climatique.

Enfin, le syndicat réclame la mise en place d’une procédure destinée à mieux protéger les agents confrontés aux incivilités. "Les musées ne peuvent pas fonctionner sans celles et ceux qui font vivre le service public de la culture", peut-on lire.

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