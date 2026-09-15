La SaintéLyon rencontre un engouement inédit, 25 000 personnes encore sur liste d’attente

À 75 jours du départ, la SaintéLyon 2026 affiche complet. 20 000 coureurs participeront à la mythique course nocturne, tandis que 25 000 personnes figurent sur liste d’attente.

L’engouement n’a jamais été aussi important autour de la SaintéLyon. À 75 jours de l’édition 2026, les 20 000 dossards disponibles ont déjà trouvé preneurs depuis le mois de mars. Plus impressionnant encore, 25 000 personnes sont actuellement inscrites sur liste d’attente, selon les données de l’organisation. La course, qui relie Saint-Étienne à Lyon, se déroulera dans la nuit du 28 au 29 novembre.

"Le visage du peloton continue également d’évoluer. La féminisation et le rajeunissement observés ces dernières années se poursuivent", estiment les organisateurs. Les femmes représentent désormais 30,2 % du peloton, soit trois points de plus qu’en 2025. L’âge moyen baisse également, passant de 36 à 34 ans en un an.

Une course qui veut mettre en avant la solidarité

Au-delà de la performance sportive, la SaintéLyon poursuit ses engagements en matière d’inclusion. La Team Paralight sera de retour pour une troisième édition. Une douzaine de participants en situation de handicap, visible ou invisible, participeront à différents formats de la course.

L’organisation poursuit également son partenariat avec le Centre Léon Bérard, à Lyon, consacré à la recherche contre le cancer. Cinquante dossards solidaires ont été proposés cette année et ont tous trouvé preneurs. L’objectif est désormais de récolter plus de 40 000 euros de dons supplémentaires. Pour l’édition 2026, 0,50 euro est reversé par dossard.

La SaintéLyon veut également agir sur son empreinte carbone. Selon l’organisation, les déplacements des participants représentent environ 80 % de l’empreinte carbone d’un événement sportif. Un nouveau partenariat avec Trenitalia doit permettre aux participants de bénéficier de réductions sur leurs billets. L’organisation maintient par également une participation étrangère limitée à 2 % maximum, afin de réduire les déplacements en avion.

La suite de l’édition 2026 se dévoilera progressivement dans les prochaines semaines. Les parcours définitifs seront annoncés début octobre, tandis que le plateau élite sera dévoilé à partir du 15 octobre.

Lire aussi : La SaintéLyon lance une nouvelle course de 35 km sur les traces de l’aqueduc du Gier