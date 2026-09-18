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Hôpital Femme-Mère-Enfant Lyon Bron. (@Ville de Bron)

Une journée dédiée à l’éducation thérapeutique organisée par les Hospices civils de Lyon

  • par LR

    • À l’occasion de la semaine départementale de l’éducation thérapeutique du patient (ETP), les Hospices civils de Lyon organiseront plusieurs séminaires, webinaires et rencontres le mercredi 23 septembre.

    Comment aider un patient à acquérir les connaissances et les compétences lui permettant de vivre au mieux avec sa maladie ? C’est tout l’enjeu auquel les Hospices civils de Lyon (HCL) tenteront de répondre du 21 au 26 septembre. À l’occasion de la semaine départementale de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) du Rhône, les HCL organiseront plusieurs ateliers, conférences et rencontres pour accompagner ces patients et leurs familles.

    Tout débutera le 23 septembre dans le hall de l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron. De 9 heures à 12 heures, une dizaine d’équipes seront présentes autour de différents stands. Il sera par exemple possible de tester un casque de réalité virtuelle (10h - 12h), développé pour préparer les jeunes patients atteints d’arthrite juvénile idiopathique à leur première injection de biothérapie, de s’informer sur les traitements possibles lorsque l’on est malade de la mucoviscidose (10h - 12h), de découvrir les activités physiques adaptées selon les maladies (9h - 12h) ou encore de participer à un atelier sur l’hygiène des mains (9h30 - 12h). Les ateliers sont ouverts à tous, sans inscription préalable.

    Le 30 septembre, un atelier de création réunira, de 14 heures à 18 heures, des enfants et adolescents (à partir de 9 ans, ayant déjà suivi un programme d'ETP) et des équipes éducatives pour écrire ensemble un slam destiné à expliquer les bienfaits de l'ETP au grand public. Il sera ensuite diffusé sur les réseaux sociaux. Le mini concert intitulé Eurêka se tiendra à 18 heures à l’hôpital Femme-Mère-Enfant.

    Lire aussi : Lyon : les HCL organisent une semaine de prévention contre la mort inattendue du nourrisson

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