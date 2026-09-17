La Foire de Saint-Étienne met le cap sur la Thaïlande

La 77e édition de la Foire de Saint-Étienne ouvre ses portes ce vendredi 18 septembre au Parc Expo

La 77e édition de la Foire de Saint-Étienne ouvre ses portes ce vendredi 18 septembre au Parc Expo. Jusqu’au 28 septembre, le rendez-vous commercial mêlera habitat, automobile, gastronomie, shopping, loisirs et services. Cette année, les organisateurs misent sur une formule réorganisée, trois soirées nocturnes et une immersion consacrée à la Thaïlande.

La rentrée commerciale s’annonce chargée au Parc Expo de Saint-Étienne. La Foire internationale revient pour onze jours, du vendredi 18 au lundi 28 septembre. Pour cette 77e édition, les organisateurs ont revu la répartition des espaces et souhaitent donner davantage de place aux commerces et savoir-faire du territoire.

La précédente édition donne une idée de l’ampleur du rendez-vous : en 2025, 252 exposants avaient participé à la Foire et 60 500 visiteurs avaient été comptabilisés. Près de la moitié des exposants provenaient alors de la Loire (48 %) et 76 % de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour 2026, la manifestation conserve cette dimension locale tout en élargissant son offre.

Six univers et des espaces dédiés

La nouvelle organisation repose sur six grands univers. Le public retrouvera notamment l’habitat et le jardin, l’automobile et la mobilité, le shopping, la mode, la décoration, la beauté et le bien-être, ainsi qu’une halle gourmande. Les sports, loisirs et tourisme occupent également un secteur, aux côtés d’un espace consacré aux services et aux collectivités.

Plusieurs villages doivent compléter cette organisation. La Halle Gourmande accueillera notamment un marché du terroir « Made in Loire ». Un Village Eco-territoire mettra en avant l’innovation et l’artisanat présenté comme écoresponsable, avec des espaces consacrés à la seconde main et au vintage. Un Village des Artisans de la Loire doit aussi donner de la visibilité aux métiers d’art. Dans l’espace shopping, une « Place du Commerce » réunira des enseignes du territoire.

Cette évolution répond à un objectif affiché par l’organisateur : rendre le parcours plus lisible et favoriser les échanges entre visiteurs et exposants. Les animations, démonstrations et espaces de restauration doivent également prolonger les visites.

Autre nouveauté pratique : une médiation professionnelle sera proposée chaque jour aux visiteurs. L’objectif est de disposer d’un interlocuteur en cas de difficulté liée notamment à un achat effectué sur place.

Un voyage en Thaïlande et trois soirées

La thématique internationale de cette année emmène les visiteurs en Thaïlande. Une exposition immersive intitulée « À la recherche du Bouddha d’Émeraude » doit reconstituer un parcours inspiré de plusieurs éléments du pays : temples, pavillon thaïlandais, lanternes et évocation d’une croisière sur le Mékong.

La Foire entend aussi renforcer sa dimension festive. Trois nocturnes sont programmées : vendredi 18 septembre pour l’ouverture, mardi 22 septembre autour des musiques des années 1990 et 2000, puis vendredi 25 septembre avec une soirée « Full Moon » et des DJ sets. L’accès devient gratuit pour tous à partir de 18 heures lors de ces soirées, avec une fermeture annoncée à 22 heures.

La restauration sera assurée durant la journée avec restaurants, food court et street food. La guinguette et les bars seront également ouverts lors des nocturnes.

Les informations pratiques

La Foire est ouverte tous les jours de 10 heures à 19 heures, avec une fermeture à 18 heures le lundi 28 septembre. Le billet coûte 5 euros sur place et 4 euros en ligne. Le tarif réduit est fixé à 3 euros pour les personnes en situation de handicap et les demandeurs d’emploi. Les moins de 18 ans accompagnés bénéficient de la gratuité.

Le Parc Expo est situé boulevard Jules-Janinin, à proximité de la gare de Saint-Étienne Châteaucreux, accessible en une dizaine de minutes à pied. Les lignes de tram et de bus du réseau STAS desservent également le secteur. Des stationnements sont prévus notamment aux abords du Zénith, de Houdin et du stade Geoffroy-Guichard.

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