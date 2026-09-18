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Candidature des Alpes Françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. (Photo by LOUAI BARAKAT / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)

JO 2030 : le COJOP va quitter Décines pour s’installer à la Part-Dieu

  • Par Corentin Lucas

    • Installé depuis un an et demi à Décines, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques des Alpes françaises 2030 va déménager début 2027 à la Part-Dieu, non loin de la gare.

    Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) des Alpes françaises 2030 va bientôt déménager. Après un an et demi passé à Décines, à proximité du Groupama Stadium, l’organisation va s'installer à Lyon, dans le quartier de la Part-Dieu. Et ce, à partir de janvier 2027.

    Le choix s’est porté sur l’immeuble Audessa, situé à l’angle des rues Desaix et des Cuirassiers, dans le 3e arrondissement. Le bâtiment se trouve à environ cinq minutes à pied de la gare de la Part-Dieu, un emplacement idéal pour répondre aux contraintes logistiques.

    Un bâtiment de 17 000 m² pour accueillir les équipes

    Dans sa dernière année avant les Jeux, le COJOP pourrait compter jusqu’à 2 200 salariés. Les locaux actuellement occupés dans l’immeuble Les Loges, entre le Groupama Stadium et le Kopster, ne permettraient pas de réunir l’ensemble des équipes sur un même site. L’organisation avait ainsi lancé depuis plusieurs mois des recherches pour trouver un lieu unique. En milieu de semaine, Vincent Roberti, président par intérim du Cojop, avait confirmé cette information. "Il n'y a pour le moment rien d'officiel. La seule chose que je peux confirmer, c'est que nous allons bien déménager dans le centre de Lyon."

    À noter que l’immeuble Audessa dispose d’une superficie de 17 000 m². Il a été réalisé par Icade Promotion et Sogeprom. Cette dernière société participe au projet du futur village olympique prévu à Oullins-Pierre-Bénite.

    Le COJOP devrait donc y rester pendant plus de trois ans, et même au-delà des Jeux de 2030.

    Lire aussi : JO 2030 : la Ville et la Métropole de Lyon saluent "une étape clé" après la validation des sites pour les épreuves de glace

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