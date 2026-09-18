Rhône : des travaux réalisés la semaine prochaine sur la RD10

Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Des travaux seront réalisés le 27 septembre sur la RD10, à Saint-Vincent-de-Reins, par de le Département du Rhône.

Le Département du Rhône annonce ce vendredi que de nouveaux travaux seront réalisés la semaine prochaine sur les routes.

Cela concernera la RD10, à hauteur de Saint-Vincent-de-Reins. Des travaux de remplacement d’un garde-corps vont être menés tout au long de la journée du dimanche 27 septembre. En conséquence, la circulation sera alternée par feux.

Le montant de l’opération est estimé à 4 627 euros par la collectivité.

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