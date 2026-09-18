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Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : des travaux réalisés la semaine prochaine sur la RD10

  • par LR

    • Des travaux seront réalisés le 27 septembre sur la RD10, à Saint-Vincent-de-Reins, par de le Département du Rhône.

    Le Département du Rhône annonce ce vendredi que de nouveaux travaux seront réalisés la semaine prochaine sur les routes.

    Cela concernera la RD10, à hauteur de Saint-Vincent-de-Reins. Des travaux de remplacement d’un garde-corps vont être menés tout au long de la journée du dimanche 27 septembre. En conséquence, la circulation sera alternée par feux.

    Le montant de l’opération est estimé à 4 627 euros par la collectivité.

    Lire aussi : Avancées, coûts, retour de la Métropole de Lyon : les travaux du Lyon-Turin avancent à "un rythme correct" assure La Transalpine

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