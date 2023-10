Un élu isérois ciblé par une enquête pour "apologie du terrorisme" 

Après des propos polémiques sur le Hamas, suite à son attaque visant Israël, un conseiller municipal d'Echirolles (Isère) se retrouve dans le viseur de la justice pour "apologie du terrorisme".

En qualifiant sur Facebook le gouvernement israélien de “fasciste” et le mouvement islamiste Hamas de "résistance palestinienne" après son attaque en Israël la semaine dernière, un conseiller municipal d'Echirolles (Isère) a attiré l’attention de la justice.

Propos polémiques sur le Hamas : enquête ouverte pour apologie du terrorisme à l'encontre de l’adjoint échirollois Mohamed Makni https://t.co/nrwTjU6dbv — Eric VAILLANT procureur de Grenoble (@egajvpr) October 14, 2023

Après ces messages polémiques, aujourd’hui supprimés, mais reproduit par nos confrères du Dauphiné libéré, dans lesquels il évoquait également "l'arrogance, le mépris et l'insulte ont pris fin après cinquante ans", le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, a annoncé sur X (ex-Twitter) l’ouverture d’une "enquête pour apologie du terrorisme" à l'encontre de Mohamed Makni.

Suspendu par le PS

"Ces propos vont à l'encontre des valeurs socialistes que nous défendons au quotidien: la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme et contre toutes formes de discriminations", a réagi dans un communiqué la fédération PS de l’Isère. Suspendu par le PS de "toutes les instances locales", selon l’AFP, Mohamed Makni a depuis expliqué vouloir "lever toute ambiguïté", en condamnant "la violence d'où qu'elle vienne" et "bien sûr, avec la plus grande fermeté, les actes terroristes commis par le Hamas envers les civils israéliens". Ajoutant, "je milite depuis des lustres pour la cause palestinienne tout comme le droit aux deux états d'exister et aux deux peuples de coexister"

D’après le quotidien régional, le maire communiste d'Echirolles, Renzo Sulli (PCF), envisagerait de lui retirer ses délégations.